Langfristig denken

Sehr geehrte Wählerin, sehr geehrter Wähler, ich gebe offen zu: Ich bin enttäuscht über mein Ergebnis im ersten Wahlgang, alles andere wäre auch nicht ehrlich. Schnell war mir jedoch klar, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecken werde, denn dafür ist mir Ihre Gemeinde viel zu wichtig geworden – und es ist auch nicht meine Art, beim ersten Gegenwind einfach aufzugeben. Werbach liegt mir, nicht zuletzt durch die vielen Gespräche und positiven Rückmeldungen aus der Bürgerschaft, sehr am Herzen.

Ein Bürgermeister muss nicht nur durch geschliffene und auswendig gelernte Reden auffallen, sondern auch über Fachkenntnisse verfügen, welche ich mir in meiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit als Stadt-und Kreisrat erworben habe. Alle anderen Bewerber hatten bisher keinerlei Ambitionen kommunalpolitisch in Erscheinung zu treten, also woher auf einmal der Sinneswandel? Wie ich zahlreichen Gesprächen entnehmen konnte, ist es mir offensichtlich nicht gelungen, alle Zweifel auszuräumen und meine Botschaft richtig zu transportieren.

Aus diesem Grund noch mal in aller Kürze: Wenn ich etwas mache, dann immer ganz oder gar nicht. Als Ihr Bürgermeister werde ich ausschließlich Ihr Bürgermeister sein, darauf können Sie sich verlassen!

Ich werde mich vollständig – wie ohnehin schon größtenteils geschehen – aus meinen Unternehmen zurückziehen und diese komplett in die Hände meiner Prokuristin Julia Schreck als alleinige Geschäftsführerin übergeben.

Meine Vorstellungen sind keine kurzgedachten Hirngespinste, sondern langfristig angelegte Projekte, welche Sie mir durch Ihre Rückmeldungen für die positive Zukunft von Werbach mitgegeben haben. Dies habe ich auch versucht, in meinen Visionen für ein Werbach in acht oder 16 Jahren bei der Kandidatenvorstellung in der Tauberhalle aufzuzeigen.

Auch dem Vorwurf, ich hätte hier Unwahrheiten erzählt, möchte ich damit entschlossen entgegentreten, da ich in meiner Rede von einem zukünftigen Werbach gesprochen habe und nicht vom heutigen Zustand.