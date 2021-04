Künftige Bürgerfragestunde beschlossen

Neubrunn. Im Rahmen der Sanierung Frankenlandhalle in Böttigheim fand die Ausschreibung für die Arbeiten rund um die Gestaltung der Außenanlage statt. Bei der Gemeinde gingen vier Angebote ein. Den Auftrag vergab der Neubrunner Gemeinderat an die Firma „Pflanze und Garten“ aus Marktheidenfeld.

Für die Maßnahme „Platzgestaltung Südtor“ wurde bei Regionalbudget ein Förderantrag gestellt, der bewilligt wurde. Der Gemeinderat beschloss, die Bayernwerk Netz GmbH mit der Errichtung von zwei gestalterischen Leuchten und dem Abbau eine Brennstelle zu beauftragen. Über die Maßnahmen der Platzgestaltung wird in einer der nächsten Sitzung beraten.

In Neubrunn ist die Sanierung von vier Bildstöcken geplant. Hierfür wurde ein Angebot zur Preisfindung eingeholt. Dieses beläuft sich auf rund 30 000 Euro. Der Marktgemeinderat beschloss, für die vom Denkmalamt begutachteten Bildstöcke, für die bereits entsprechende denkmalrechtliche Erlaubnisse vorliegen, die Förderanträge zu stellen.

Für die geplante Sanierung der Kreuzwegstationen in Böttigheim fand eine Begehung mit H. Sabatzki vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) und dem Ersten und Zweiten Bürgermeister statt. Das BLfD schlägt vor, als erstes eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis einzuholen. Anschließend können Vergleichsangebote angefordert und Förderanträge gestellt werden. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, den Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zu stellen.

Der Marktgemeinderat befasste sich zudem mit der dritten Änderung der Wasserabgabesatzung des Marktes (WAS) vom 17. Dezember 1996. Nachdem der Rat den Einbau und den Betrieb von elektronischen Wasserzählern beschlossen hat, muss diese Thematik in die Wasserabgabesatzung eingepflegt werden. Das Gremium stimmte der Änderung zu.

Weiter beschloss der Gemeinderat eine Bürgerfragestunde im Rahmen der Gemeinderatssitzungen einzuführen. Die Sitzungen finden fast immer am ersten und dritten Mittwoch im Monat statt (außer in den Ferien). Der Beginn der Gemeinderatssitzung wird auf 19 Uhr vorverlegt. Bis 19.30 Uhr können Bürger ihre Fragen stellen. Um die Fragen auch beantworten zu können, sollten diese spätestens bis eine Woche vor den Sitzungen schriftlich oder per E-Mail beim Bürgermeister eingereicht werden. Der Fragesteller muss in der Sitzung persönlich anwesend sein. Es können nur Fragen gestellt werden, die für die öffentliche Behandlung geeignet sind sowie inhaltliche Angelegenheiten und Aufgabenbereiche der Gemeinde betreffen. Die Fragen dürfen keinen inhaltlichen Bezug zur Tagesordnung der jeweils nachfolgenden Sitzung haben.

Der Bürgermeister gab weiter bekannt, dass der Markt Neubrunn mit der NWS Sicherheitsservice GmbH ab Mai den ruhenden Verkehr überwachen werde. Derzeit liefen die notwendigen Vorarbeiten und die Einrichtung der Software.

Die Haushaltssatzung für 2021 sei vom Landratsamt genehmigt worden.

Darüber hinaus seien am Schwimmbad in Neubrunn 46 neue Parkplätze geschaffen worden. Es sei vorgesehen, das Schwimmbad Mitte Mai mit den gleichen Hygienemaßnahmen wie 2020 eröffnet werden soll.