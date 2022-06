Kooperation unterzeichnet

Werbach. Im Rathaus Werbach wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Tageselternverein Main-Tauber unterzeichnet. Die Kommune schätzt und würdigt die Leistung der Tagesmütter und -väter, indem sie die Betreuung der Kleinkinder von null bis drei Jahre finanziell unterstützt. Bezuschussung von Randzeiten, Abfederung von betreuungsfreien Zeiten, Honorierung langfristiger Betreuung sind die Kernpunkte des Vertrages. Bürgermeister Ottmar Dürr und die Vorsitzende vom Tageselternverein, Betty Penzhorn, begrüßten die Unterzeichnung und teilen die Ansicht, dass man Familien und Kinder auch in Zukunft verstärkt unterstützen sollte und die neue Kooperation diesen Zweck mitverfolgt.

Durch die Unterzeichnung wurden jetzt wichtige zusätzliche finanzielle Anreize für Tagespflegepersonen in der Gemeinde geschaffen und ihre tägliche Betreuungsarbeit anerkannt. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kleinkindbetreuung wird somit in Tagespflege und -einrichtungen weiterhin gleichrangig vorangebracht und sichergestellt.

Die Betreuung bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater ist zeitlich flexibel, findet in kleinen Gruppen und im familiären Rahmen statt. Aktuell gibt es in der Gemeinde Werbach drei aktive Tagesmütter und vier Tageskinder im Alter von null bis 14 Jahre aus Werbach betreuen. Weiterhin ist in der Kooperation vereinbart, dass sich der Tageselternverein Main-Tauber verpflichtet, neue Tagespflegepersonen für die Gemeinde zu werben und zu qualifizieren. Aktuell gibt es eine steigende Nachfrage an Betreuungsplätzen bei einer Tagespflegeperson in der Stadt Grünsfeld. Deshalb ist der Tageselternverein auf der Suche nach neuen Tagesmüttern und -vätern, die Spaß und Freude an der Betreuung von Kindern haben und sich für die Tätigkeit qualifizieren lassen wollen.