Niklashausen/Höhefeld. In der Kirche in Niklashausen und in der Höhefelder Kirche erhielten die Konfirmanden von Bezirksdiakonin Petra Herold den Segen. Herold ging in ihrer Predigt darauf ein, was zum christlichen Glauben dazu gehört: Es gehe darum, sich Gott anzuvertrauen. Ein besonderes Highlight in der Konfirmandenzeit war der Besuch der Kletterkirche in Mosbach. Auch hier haben die Konfirmanden darauf vertraut, dass das Seil sie trägt. Bild: Petra Herold

