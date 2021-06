Konfirmation gefeiert

Niklashausen. In einem Festgottesdienst am Sonntag in der Kirche in Niklashausen wurden Amelie Fünkner und Bastian Seidenspinner durch Pfarrerin Heike Dinse konfirmiert.

In ihrer Predigt ging diese auf eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth ein, wo ein Sturm die Jünger ängstigte. Jesus gebot dem Sturm Einhalt. Auch im Leben geschehe es, dass Änderungen Angst machen. Aber man könne mit Angst leben, wenn man wisse, dass Gott bei einem ist und sich der schlimmste Sturm wieder legt, weil Jesus die Macht habe, die Wogen zu glätten. Die Pfarrerin gab den Konfirmanden mit auf den Weg, dass sie sich getrost Gott als Kapitän und Jesus als Steuermann für ihre Zukunft mit allen Höhen und Tiefen anvertrauen dürften.

Die Konfirmanden Amelie Fünkner und Bastian Seidenspinner mit Pfarrerin Heike Dinse. © Düx

Nach der Einsegnung und auf der Orgel gespielten Liedern sorgten Linn Heischmann und Julian Seubert mit Gesang und Klavierbegleitung noch für eine gelungene musikalische Überraschung.