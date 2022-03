Kita „Abenteuerland”: Eine Lösung muss her

Es vergeht kaum eine Woche, in der in den Fränkischen Nachrichten in der Rubrik Stellenanzeigen keine Erzieherin gesucht wird. Die Personalknappheit ist allgegenwärtig – auch im Kindergarten Niklashausen. Der Betreuungsauftrag kann hier schon zu normalen Zeiten nur durch den enormen Einsatz aller Erzieherinnen und vor allem der Halbtagskräfte mittels Überstunden „gewuppt“ werden. Schlägt dann auch noch Corona zu, wird es prekär. Eine Schließung ist oft die letzte Rettung. Der Ärger der Eltern ist sicher nachvollziehbar, wenn mehrfach der Anruf kommt, dass das Kind abgeholt werden müsse. Auch einige Arbeitgeber werden hin und wieder die Nase rümpfen, wenn ihre Fachkraft wieder ausfällt. Allen sei noch einmal lauthals zugerufen: Wir stecken nun mal in einer Extremsituation. Habt Verständnis für die Situation des anderen!

Wenig Verständnis dagegen gibt es für Eltern, die ihre Kinder trotz Symptomen in die Einrichtung bringen, weil sie nicht schon wieder am Arbeitsplatz fehlen wollen. Jede Einrichtungsleiterin kann von solch hoch riskantem Verhalten erzählen. Die Folge: Eine immer weitere Ausbreitung des Virus in dieser Einrichtung, die eben im Notfall auch mal zur Schließung führen kann.

Und noch etwas gibt es zu bedenken: Werbach als Kommune führt nur diese eine Kita. Die Kirchen dagegen sind Träger vieler Einrichtungen im Kreis. Hier können wesentlich leichter Erzieherinnen oder Kinder „transferiert“ werden. Deshalb wäre es ratsam, auf schnellstem Weg einen Notfallplan für diese Einrichtung zu erarbeiten, beispielsweise eine Kooperation mit anderen Einrichtungen oder der Einsatz von Tagesmüttern.

