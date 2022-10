Kind bei Unfall in Niklashausen leicht verletzt

Niklashausen. Bei einem Unfall am Mittwochmittag in der Wertheimer Straße in Niklashausen wurde ein Kind verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer die Wertheimer Straße in Richtung Wertheim. Als der Lkw-Fahrer durch Niklashausen fuhr, stand dort ein neunjähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad auf dem Gehsteig. Der Lkw-Lenker fuhr vermutlich zu nah an dem Kind vorbei, so dass der Fahrradlenker der Neunjährigen mit dem Lkw-Anhänger kollidierte und das Mädchen auf die Fahrbahn stürzte. Der 31-jährige Fahrer entfernte sich daraufhin zunächst vom Unfallort, konnte aber zeitnah durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Das Kind wurde leicht verletzt.

