Keine Einzeichnung von Parkplätzen im Tiefenweg

Neubrunn. Die Beauftragung eines Ingenieurbüros zur Schmutzfrachtüberrechnung, Machbarkeitsstudie und Kanalnetzüberrechnung für einen Anschluss der Kläranlagen von Neubrunn und Böttigheim an die Kläranlage Wertheim-Ost sowie zur Zustandsbewertung der Kläranlage Wertheim-Ost für den Anschluss von Neubrunn und Böttigheim wurden auf die nächste Sitzung des Gemeinderates verschoben, da vorher noch die Meinung eines Beraters eingeholt werden soll.

Auch die Beratung und der Beschluss zur Erweiterung des überdachten Buswartebereiches an der Bushaltestelle in der Hauptstraße Neubrunn wurde auf die nächste Sitzung vertagt. Mit dem Hauseigentümer soll geklärt werden, ob er der Verlängerung in vorhandener Bauart über die gesamte Breite des Hauses zustimmt.

Durch den Gemeinderat wurde angeregt, im Tiefenweg Parkplätze einzuzeichnen, um die Parksituation am Kindergarten zu verbessern. Die fachliche Beurteilung wurde von der Polizeiinspektion Würzburg Land eingeholt. Diese teilte mit, dass ein Einzeichnen von Parkplätzen unnötig ist, da in Einbahnstraßen, in Fahrtrichtung, links und rechts geparkt werden darf, soweit die Durchfahrtsbreite gewährleistet ist und die Grundstückseinfahrten nicht zugeparkt werden. Das Gremium sieht daher von der Einzeichnung ab.

Auf Anfrage aus dem Gemeinderat wurde darüber beraten, ob das Beachvolleyballfeld im Schwimmbad Neubrunn auch vor und nach der Badesaison geöffnet werden kann. Hierzu sollen nun Angebote für die Einzäunung mit zwei Türen und einem Drehkreuz eingeholt werden. ak