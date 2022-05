Jugendliche gesegnet

Wenkheim. In der evangelischen Kirchengemeinde Wenkheim gingen elf Konfirmanden erstmals zum Abendmahl. Der Einsegnungsgottesdienst wurde im Bereich zwischen Kirche und Gemeindehaus „Open Air“ gefeiert.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst mit Klavier- und Orgelmusik, Liedvorträgen und Beiträgen des Posaunenchors. In der Predigt wies Pfarrer Oliver C. Habiger darauf hin, dass Menschen während ihres irdischen Lebens immer in der Gefahr stünden, sich von Jesus abzuwenden. Für die Konfirmandinnen und Konfirmanden bete er, dass sie sich in allen Lebenslagen an Jesus wenden können und sollen, auch wenn die Verlockungen der Welt sie davon abhalten wollen. Anschließend erhielten die Jugendlichen ihren Konfirmandenspruch von Gemeindereferentin Donata Wulff zugesprochen. Pfarrer Habiger nahm die Einsegnung vor. Erstmals durften die Jugendlichen dann am Abendmahl teilnehmen.

Im Konfirmandengottesdienst, der eine Woche vor der Einsegnung stattgefunden hatte, wirkten die Konfirmandinnen und Konfirmanden aktiv mit. Es gab unter anderem eine selbst gezeichnete Bilder-Story sowie einen Film, den die Gruppe an einem Blocktag gedreht hatte. Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Sinn des Lebens.“ Musikalisch wurde auf eine Mischung von Orgelspiel und Musikteam gesetzt.

Beide Gottesdienste wurden per Video live im Internet gestreamt, so dass Gläubige auch zuhause dabei sein konnten. rei