Infrastrukturelle Themen beleuchtet

Werbach. Bürgermeisterkandidat Thomas König stellte sich den Werbacher Bürgern vor. Hierzu ging uns von dem Kandidaten folgender Bericht zu:

Beim Rundgang zeigte sich, dass es für den neuen Bürgermeister viel zu tun gibt. Was kann man zum Beispiel mit etlichen unbewohnten, maroden Wohnhäusern machen? Thomas König will mit den Eigentümern reden und verstärkt staatliche Fördergelder an Land ziehen. Wie erhöht man die Sicherheit beim neuen Fußgängerübergang vor dem Rathaus? Hier möchte er bei der Straßenverkehrsbehörde „eine baldige Verbesserung konsequent einfordern“. Die Tauberhalle, die ob ihrer intensiven Nutzung bald an ihre Grenzen kommt, bereitet vor allem den anwesenden Gemeinderäten etwas Sorgen. Inwieweit hier Handlungsbedarf besteht, will Thomas König noch prüfen.

Im Sportheim ging Diplom-Verwaltungswirt (FH) König ausführlich auf seine Ausbildung und seine berufliche Laufbahn ein. Fazit: Seine Qualifikation und Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung böten die ideale Grundlage, um Werbachs Zukunft vernünftig und auch mit neuen Ideen zu gestalten. Auf seine fachliche Kompetenz könne er auch für die Aufgaben als Chef im Rathaus bauen, „ich werde ein Vorbild für Einsatzfreude und Bürgernähe sein“. Sein wichtigstes Anliegen: „Ein Rathaus, in dem der Dienst am Bürger im Mittelpunkt steht.“ Die anschließende Diskussion führte durch nahezu sämtliche kommunale Themen. Kritisiert wurde, dass die Straßenbeleuchtung nachts abgeschaltet wird. Thomas König kann sich vorstellen, dass in Zukunft nicht alle Lampen dunkel bleiben, machte aber deutlich, „dass eine Änderung in der Hand des Gemeinderats liegt“.

Die Zukunft von Einkaufsmöglichkeiten und ärztlicher Versorgung waren ebenso Themen wie die vielfältigen, durch ehrenamtliches Engagement abgedeckten Aufgaben bis hin zur Seniorenarbeit. Thomas Königs Fazit: „Die Unterstützung der Ehrenamtlichen ist eine zentrale Aufgabe der Gemeinde.“

Ausführlich diskutiert wurde die Situation für Werbachs Jugendliche. Seit der ehemalige Jugendraum der Musikschule dient, wünschen sich die Heranwachsenden dringend einen Ersatz. Hierfür will sich König gerne einsetzen, „unter der Bedingung, dass sie selbst Verantwortung übernehmen und einen ordnungsgemäßen Betrieb garantieren“. pm