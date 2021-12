Im kommenden Jahr soll wieder einiges laufen

Wenkheim. Der Verein „die Schul“ (Gedenkstätte Synagoge Wenkheim) führte seine Jahreshauptversammlung im hybriden Format durch.

Nach dem Totengedenken wurde den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Michael Knoblauch entnommen, dass trotz der Pandemie einige Veranstaltungen hätten stattfinden können. Besonders wurde der Film „Landauer“ erwähnt. So wurde auch 2021 das kulturelle Leben in der ehemaligen Synagoge ein Stück weit aufrechterhalten. Führungen fanden in reduzierter Anzahl statt und erreichten das Jahresniveau von 2020. Als Baumaßnahme wurde die Renovierung des Eingangsbereichs erwähnt, die nun endgültig abgeschlossen ist und teilweise mit größeren privaten Spenden finanziert wurde.

Die Renovierung des Eingangsbereichs der ehemaligen Synagoge wurde 2021 abgeschlossen. © Klaus Reinhart

Kassenführer Markus Sellen berichtete, dass es bei den Finanzen sogar ein leichtes Plus gegeben habe. Kassenprüfer Emil Baunach bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Ottmar Dürr überbrachte die Grüße der Gemeindeverwaltung, lobte das Engagement des Vorstands und nahm die Entlastung des Vorstandes vor, die einstimmig ausfiel. Er leitete zu den Neuwahlen über.

Michael Knoblauch und Christiane Popp stehen weiter an der Spitze des Vereins „die schul“. Bei den Beisitzern gab es kleinere Veränderungen. Käthe Semel und Erich Langguth schieden aus. Dafür rückte Dr. Monika Schaupp vom Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Bronnbach, als Beisitzerin nach.

Unter dem Tagesordnungspunkt Planung 2022 wurde die weitere Vorgehensweise in Sachen Programmgestaltung vorgestellt. Je nach der Entwicklung der Corona-Situation wird der Verein „die schul“ wieder Lesungen, Musikveranstaltungen und sein Kinoprogramm hochfahren und anbieten. Die Bibliothek stellt der Öffentlichkeit Ihre Werke als Ausleihe zur Verfügung. Umgesetzt soll 2022 das mit dem Main-Tauber-Kreis, der Gemeinde Werbach und einem Sachverständigen für Brandschutz erarbeitete Brandschutzkonzept. Dabei wird es kleinere Baumaßnahmen geben, die 2022 ausgeführt werden sollen. rei