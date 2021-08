Im Freibad vergnügt

Werbach. Beim Ferienprogramm rief die DLRG Werbach am Samstag zu einer Tour ins Schwimmbad in Wenkheim auf. 14 Kinder kamen mit dem Fahrrad zum Treff an den Werbacher Marktplatz, obwohl es stark regnete. Die Fahrt nach Wenkheim erwies sich trotz der wenig sommerlichen Rahmenbedingungen als gelungene Exkursion. Der Regen hatte auch sein Gutes, durfte die Gruppe doch das Welzbachbad ganz für sich allein nutzen und nach Herzenslust schwimmen gehen. Ein besonderer Höhepunkt war, dass alle, die wollten, unter Wasser aus einem Tauchgerät atmen durften. / hpw

