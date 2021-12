Gamburg. Julian-David Benz aus Gamburg ist für seine hervorragende Abschlussarbeit im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik an der HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung ausgezeichnet worden. Das Thema seiner Bachelorarbeit lautete: „Entwicklung einer Governance für plattformbasierte Softwareentwicklung“. Der Preisträger beschäftigte sich in der Arbeit mit den Rahmenbedingungen für eine agile, automatisierte Entwicklung hochskalierbarer Softwareplattformen. HTWG-Präsidentin Professorin Dr. Sabine Rein meinte: „Sie verfügen über die Kenntnisse, auf die wir in der gegenwärtigen Zeit der Transformation angewiesen sind.“ Gerade Ingenieure könnten einen großen Beitrag leisten bei der Gestaltung der Digitalisierung und dem Einsatz gegen den Klimawandel. „Haben Sie den Mut, Ihr Wissen zu nutzen“, sagte sie. Sie hätten schließlich bereits bewiesen, dass sie Willensstärke und Durchhaltevermögen haben, angefangen von der Bewerbung für den Studienplatz bis zum erfolgreichen Abschluss des Studiums unter Pandemiebedingungen. Bild: Rosa Weber

