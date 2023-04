Heimat bewahren

Die Heimat der Menschen aus Werbach zu bewahren, wird meine erste Bürgermeisterpflicht sein. Heimat ist der Ort, an dem wir geborgen sind. Hier finden wir Verständnis und Verlässlichkeit, können uns vertrauen. Werde ich gewählt, setze ich mich mit ganzer Kraft dafür ein, dass wir darauf auch in Zukunft bauen können – für das Wohl der Gemeinde und seiner Menschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeister sein ist eine Lebensaufgabe und kein Job. Denn kein anderes Amt bestimmt den Alltag der Menschen so unmittelbar. Für unsere betagten Mitbürger geht es um ein Alter in Würde und Gemeinschaft, für unsere Kinder und Jugendlichen um den Weg in ihre Zukunft. Generationengerechtigkeit – in Werbach wird für mich aus diesem Schlagwort handfeste Kommunalpolitik.

Nur ein Bürgermeister mit offenen Ohren für seine Bürgerinnen und Bürger ist ein guter Bürgermeister. Aus meiner langjährigen Erfahrung mit unzähligen Eltern und ihren Kindern weiß ich, nur so wird Verwaltung zu einem Dienst am Menschen, unbürokratisch, verlässlich und menschlich. Wer mich kennt, weiß, das war bisher mein Weg – und er wird es bleiben.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Werbach Werbach: Große Neugier auf künftigen Rathauschef Mehr erfahren Bürgermeisterwahl Gutes Leerstandsmanagement für „Alte Schule“ sinnvoll Mehr erfahren

Bürgerbeteiligung ist meine Grundlage für menschliche Kommunalpolitik, vor allem auch für neue Wege. Sie beginnt mit Information: Wenn zeitgemäß gestaltet, bieten Homepage und Amtsblatt hierfür beste Voraussetzungen. Und schon heute lade ich dazu ein, Gemeinderatssitzungen zu besuchen. Unter meiner Leitung gilt: So viel Öffentlichkeit wie nur möglich. Und jede Ortschaft kann sich darauf verlassen: gleiches Recht für alle; auch bei unterschiedlichen Anliegen.

Werbachs Ehrenamtliche sind das Herz der Gemeinde und Orts-teile. Vereine, Kirchengemeinden und Freiwillige Feuerwehr finden in mir einen solidarischen Mitstreiter. Denn mein eigenes bürgerschaftliches Engagement ist schon immer Teil meines Lebens – und meiner ganzen Familie.