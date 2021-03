Neubrunn. In der letzten Gemeinderatssitzung in Neubrunn legte Geschäftsstellenleiterin Simone Weimann-Roloff legte die Zahlen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 vor. Der Verwaltungshaushalt weist demnach in Einnahmen und Ausgaben 4 523 700 Euro aus. Im Vermögenshaushalt stehen 4 255 900 Euro auf Einnahmen- und Ausgabenseite. Der Bürgermeister freute sich, dass der Haushalt trotz vieler Maßnahmen ohne neue Schuldenaufnahme ausgeglichen worden sei und auch in diesem Jahr weitere 103 000 Euro zum Schuldenabbau verwendet werden könnten.

In Zusammenarbeit mit der Verwaltung wurde ein Haushalt aufgestellt, der beide Ortsteile berücksichtigt und auch für alle Altersstufen attraktive Maßnahmen enthält. Der Marktgemeinderat stimmte der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 zu.

Der Marktgemeinderat befasste sich bereits in seiner Dezember-2020-Sitzung mit den Planungen für das Areal Hauptstraße 26 in Neubrunn. Die bisherigen Planunterlagen wurden dem ALE Unterfranken zur Prüfung vorgelegt. Seitens des ALE liegt eine grundsätzliche Zustimmung vor : und somit eine Förderfähigkeit des Vorhabens. Um einen Förderantrag stellen zu können, müssen noch Kostenschätzungen und -berechnungen erstellt werden. Der Marktgemeinderat beschloss, die Planungen weiter zu verfolgen und die notwendigen Unterlagen zu erstellen.

Der Beauftragte für die Deponie in Böttigheim, das Team Orange, hat bei der zuständigen Abfallrechtsbehörde, der Regierung von Unterfranken, einen Antrag auf einen Neubau eines Sickerwasserbehälters gestellt. Der alte Behälter ist inzwischen über 40 Jahre alt und an einer sehr schwer zu erreichenden Stelle, welche 150 Meter von der Ansaugstelle entfernt ist. Im Havariefall ist er mit Fahrzeugen nicht erreichbar und eine Dichtigkeitsprüfung oder Sanierungsmaßnahmen sind nahezu unmöglich, da alle Gerätschaften hingetragen werden müssten. Nun soll auf Gemeindegrund eine für Sickerwasser zugelassene Zisterne direkt an der Ansaugstelle installiert werden. Team Orange hat geplant, den bestehenden Behälter zu reinigen und stillzulegen. Der Gemeinderat beschloss, die Maßnahme zu billigen und möchte eine vertragliche Regelung.

Der Markt Neubrunn hat seit 2017 an der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung, durch den Bayerischen Gemeindetag zusammen mit der Firma Kubus Kommunalberatung und Service teilgenommen. Der Gemeinderat beschloss, sich auch an der Ausschreibung für die Jahre 2023 bis 2025 zu beteiligen und erteilte die benötigten Vollmachten.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass … die Firma Jaeger Ausbau im Rahmen der Sanierungsarbeiten Frankenlandhalle ein Nachtragsangebot für die Deckenverkleidung im Außenbereich der Halle abgegeben habe. Der Nachtrag belaufe sich auf rund 540 Euro für Unterkonstruktion und Verkleidung. Die Arbeiten seien bereits ausgeführt worden. Weiterhin habe die Unterfränkische Kulturstiftung darüber informiert, dass der Markt Neubrunn für die Sanierung der Zwischenmauer im Friedhof Neubrunn mit einer freiwilligen Zuwendung von 5000 Euro rechnen könne. Außerdem habe das Land Baden-Württemberg mitgeteilt, den Radweg von Böttigheim nach Werbach auf badischer Seite zu fördern. Der Grunderwerb solle 2021 erfolgen, der Bau 2022. ank