Hans-Joachim Richl ist der neue Dirigent

Böttigheim. Die Generalversammlung des gemischten Chors Klangfarben fand im historischen Rathaussaal in Böttigheim ein. Vor der Veranstaltung gedachten alle Sängerinnen und Sänger im Rahmen eines Gottesdienstes der lebenden und verstorbenen Mitglieder des Vereins.

Nach der Begrüßung gab Vorsitzender Robert Müller einen kurzen Überblick über die Ereignisse des Jahres 2022. Er bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung bei den Veranstaltungen, bei den beiden Notenwarten Helga und Lorenz Blos für die zuverlässige Arbeit sowie bei den beiden Kassenprüfern.

Auch der neue Chorleiter Hans-Joachim Richl hielt eine kurze Ansprache und erwähnte, dass er mit der Chorarbeit in Böttigheim sehr zufrieden sei. Sein Slogan: „Musik wäscht den Dreck von der Seele“ und sein Appell: „Bleibt also weiterhin dabei und freut Euch auf das gemeinsame Jahr“ wurde mit großem Applaus honoriert.

Im Anschluss gedachten alle Anwesenden der beiden verstorbenen Vereinsmitglieder. Bürgermeister Heiko Menig stellt in seiner Grußadresse die Wichtigkeit des Vereinslebens in den ländlichen Gemeinden heraus und bedankte sich bei den „Klangfarben“ für das aktive Vereinsleben.

Schriftführerin Marlene Menig informierte über die Aktivitäten 2022: Der Verein besteht derzeit aus 113 Mitgliedern und 18 Ehrenmitgliedern. Die ersten von insgesamt 22 Chorproben konnten aufgrund der Corona-Beschränkungen mit der damaligen Chorleiterin Annika Weber, die aus privaten Gründen zum Juni 2022 ihren Vertrag kündigte, erst Ende April wieder starten.

Erfolgreiche Suche

Die Suche nach einem neuen Dirigenten war erfolgreich: sowohl alle Chormitglieder als auch Hans-Joachim Richl stimmten dem Vorschlag des Vorstands zu und so fanden ab Mitte September wieder regelmäßig Chorproben statt. Weitere Aktivitäten trugen ihren Teil zum aktiven Vereinsleben bei: der Rundenabschluss im Rathaushof, der Tagesausflug in den Odenwald, das Benefiz-Konzert zugunsten der Kirchenrenovierung in Kooperation mit dem Musikverein Böttigheim mit anschließendem „Glühwein unterm Weihnachtsbaum“. Ebenso fanden die „letzte Chorprobe 22“ mit kulinarischen Leckerbissen sowie die „Nikolausfeier“ mit Gesang und Gedichten eine positive Resonanz bei den Sängerinnen und Sängern.

Außerdem organisierten die „Klangfarben“ die örtliche Kirchweih in der neu renovierten Frankenlandhalle.

Kassierer Andreas Gungl informierte im Anschluss über den Kontostand. Der Verein verzeichnet in 2022 einen kleineren finanziellen Verlust, da nur wenige Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, ist aber für die Zukunft gut aufgestellt.

Kassenprüfer Jürgen Weber informierte über die einwandfreie Buchführung und beantragte die Entlastung von Vorstand und Kassier. Diese erfolgte ohne Beanstandungen durch die anwesenden Mitglieder.

Auch in dieses mal musste ein aktiver Sänger verabschiedet werden: Günter Kraft war 57 Jahre im Tenor sowie neun Jahre als zweiter Vorsitzender tätig. Bei diversen Veranstaltungen war er sehr aktiv, und alle bedauerten seine Entscheidung, den Chor zu verlassen. Als Dankeschön für seinen langjährigen Einsatz erhielt er ein Präsent.

Am Ende informierte Robert Müller über die Aktivitäten und Termine in 2023. Er hob hervor: das nächste Highlight wird wieder ein Liederabend am 29. April in der Frankenlandhalle in Böttigheim sein. Chöre aus Werbach, Lauda, Üttingen und Kist gestalten das Programm mit. Auch die Gebrüder Richl sind mit von der Partie.

Zudem verwies er auf das 100-jährige Bestehen des Gesangvereins in 2024, das bereits in diesem laufenden Jahr geplant werden müsse.