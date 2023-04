Gutes Leerstandsmanagement für „Alte Schule“ sinnvoll

Werbachhausen. Stefan Kempf besichtigte, begleitet von Ortsvorsteher Harald Kranz und einigen Bürgern, den zweitkleinsten Werbacher Ortsteil Werbachhausen. Nach dem informativen Rundgang stellte er sich im Gemeindehaus dem Gespräch mit den Bürgern. Dazu ging uns von dem Bürgermeisterkandidaten folgender Bericht zu:

Im Gegensatz zu anderen Ortsteilen hat Werbachhausen mit Leerständen oder maroder Bausubstanz kaum zu kämpfen. Allerdings stehe mit der „Alten Schule“ ein ortsbildprägendes Gebäude schon länger leer, erklärte der Ortsvorsteher. Hier könnte man mit einem guten Leerstandsmanagement versuchen Interessenten auch außerhalb der Gemeinde anzusprechen, meinte Kempf, der als Bürgermeister dieses Onlinemodul so schnell wie möglich installieren würde und damit vernünftige Perspektiven sowohl für Haus- und Grundstücksbesitzer als auch für die Kommune aufzeigen.

Erfreut zeigte sich Kempf über die Lösung, die sich bereits für die Neugestaltung des alten Teils im Friedhof und die Anlage eines Urnengrabfelds abzeichnet. Als Bürgermeister werde er sich für die Erarbeitung und Umsetzung eines für jeden Ortsteil passenden Friedhofskonzepts einsetzen, das gemeinsam mit den Ortschaftsräten erarbeitet werden soll.

Konsequenz und Verhandlungsgeschick seien auch notwendig, wenn es darum geht, Betriebe davon zu überzeugen, sich für eine Ansiedlung in Werbach oder einem seiner Ortsteile zu entscheiden, sagte Kempf beim Gang durch das Kleingewerbegebiet „Unterm Holz“, in dem noch einige Flächen frei sind, wie der Ortsvorsteher erklärte. „Diese beiden Eigenschaften bringe ich ganz sicher mit“, erklärte der Kandidat und kündigte an, dass Gespräche über Gewerbeansiedlungen zur „Chefsache“ werden.

Im Gemeindehaus informierte Kempf ausführlich über seine Ausbildung und seinen beruflichen und kommunalpolitischen Werdegang. „Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen Fähigkeiten, Erfahrungen und meiner Kreativität besonders gut geeignet bin, Werbach in die Zukunft zu führen.“ In der Diskussion ging es um die Vorstellungen des Kandidaten für Werbach und so fundamentale Dinge wie die Versorgung der Ortsteile mit schnellem Internet, den Ausbau erneuerbarer Energien sowie den Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Bikes. Auch die Erarbeitung oder Fortschreibung eines Gemeindeentwicklungskonzepts durch Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie die Verwaltung wurde diskutiert und die „Rivalität“ zwischen den Ortsteilen wurde von den Teilnehmern thematisiert, wobei Kempf klar machte, dass er ein Bürgermeister aller Ortsteile sein möchte und es ihm um eine ganzheitliche Gemeindeentwicklung gehe.