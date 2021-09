Grünes Licht für Finanzpunkt in Werbach

Anstelle der Volksbankfiliale wird es künftig einen Finanzpunkt geben. Er wird sowohl von der Volksbank Main-Tauber als auch von der Sparkasse Tauberfranken genutzt werden. Der Gemeinderat stimmt dem entsprechenden Bauantrag zu.

Werbach. Der Werbacher Gemeinderat tagte am Dienstagabend im Untergeschoss der Tauberhalle Werbach. Positiv beschieden wurden sowohl der Bauantrag zum Abbruch der Volksbankfiliale mitsamt dem Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses als auch die Vergabe zur Nachrüstung der Regenüberlaufbecken.

Von den insgesamt vier Bausachen war jene mit Bezug zur langjährigen Volksbankfiliale in Werbach von örtlicher Wichtigkeit. Bauamtsleiter Oliver Schramm erläuterte, bereits bei der Bauvoranfrage der Volksbank Main-Tauber im Februar sei klar gewesen, dass anstelle des alten Gebäudes ein neues wieder errichtet werde. Er ging auf Einzelheiten ein, zeigte entsprechende Pläne. Im Erdgeschoss sollen die Filiale und zwei Läden Platz finden, im ersten Obergeschoss zwei Wohnungen, auch im zweiten Obergeschoss zwei Wohnungen sowie im Dachgeschoss eine Wohnung. Die angedachte Firsthöhe werde dem Landratsamt mitgeteilt, dieses werde es prüfen.

Bürgermeister Ottmar Dürr betonte, „die Vorteile überwiegen in besonderem Maße“, die gesamte Bürgerschaft freue sich über diese Investition. Dieses Bankgebäude sei existenziell für den Zentralort, es gebe eine Kombilösung in Doppelfunktion, so der Rathauschef. Die Sparkasse Tauberfranken und die Volksbank Main-Tauber seien dann als gemeinsamer „Finanzpunkt“ im Zentralort vertreten. Er sehe eine super Lösung und die einzige Chance, auf Dauer beide Filialen vor Ort zu haben. Dürr: „Das gehört absolut zur Grundversorgung“.

Birgit Hörner (Ortsvorsteherin von Werbach) freute sich, dass im Erdgeschoss Räumlichkeiten für Geschäfte vorgesehen seien. Allen müsse daran gelegen sein, die Hauptstraße mitsamt der Parkplätze optimal zu nutzen. In der Gemeinde gebraucht würden Möglichkeiten, die auch von älteren Leuten fußläufig erreicht werden können, Das Gremium stimmte dem Bauantrag einhellig zu.

Zur Vergabe des Auftrags zur Nachrüstung der Regenüberlaufbecken informierte Schramm, das Landratsamt Main-Tauber-Kreis wolle die Daten der Regenüberlaufbecken für die Weitergabe an das Regierungspräsidium einmal im Jahr übermittelt haben. Hierzu müssten diese mit der dementsprechenden Technik ausgebaut werden, mit Messeinrichtungen und Übertragungstechnik.

Die Firma UFT (Bad Mergentheim) habe mit 57 714 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Für die Maßnahme seien insgesamt 97 000 Euro im Haushalt eingestellt, die Gemeinde erhalte eine Förderung von 77 000 Euro.

Der Gemeinderat erteilte den Auftrag zum Einbau von Regel-, Mess- und Steuertechnik in die Regenüberlaufbecken wie vorgetragen und einstimmig.

Zu einer Anfrage eines Bürgers nach dem Feuerwehrausschuss meinte der Bürgermeister, man werde sich in naher Zukunft mit dem Thema beschäftigen.