Goldene Hochzeit in Werbach: Lebensfreude empfinden und für andere da sein

Werbach. Den Bund fürs Leben haben Annita und Günther Holzhauer vor 50 Jahren geschlossen. An diesem Samstag feiern sie das Fest der goldenen Hochzeit.

Die Lebensfreude und die gute Laune stehen Annita und Günther Holzhauer ins Gesicht geschrieben. Es wird viel gelacht und gescherzt. Kennengelernt haben sich die beiden im Postauto, das regelmäßig von Werbach nach Tauberbischofsheim gefahren ist. Annita Leuchtweis war auf dem Weg zur Arbeit in der Fabrik des Wolleproduzenten Schachenmayr, der in der Kreisstadt eine Niederlassung hatte. Das „hübsche Mädchen“ war Günther Holzhauer aufgefallen. Nachdem er sie kurz danach bei einem Fastnachtstanz in Werbach wiedersah, folgte das erste Treffen.

„Auf Tanz“, vor allem bei den „Starlights“, waren die beiden dann häufig. Am 18. September 1971 wurde in der Werbacher Pfarrkirche vor Pfarrer Bruno Hennegriff der Bund fürs Leben geschlossen. Seitdem sind die beiden gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen.

Die Kraft zieht das Paar aus dem Glauben. Als Diakon ist Günther Holzhauer seit 1986 aktiv. „Ich will möglichst oft da sein, wo ich gebraucht werde“, ist sein Motto. Mit der katholischen Kirche war der 71-Jährige schon als Ministrant verbunden. Später wurde er Mesner, Lektor und Kommunionhelfer, bis 1986 die Weihe zum Diakon erfolgte. „Die Kontakte und Begegnungen mit den Menschen machen mir unheimlich Freude“, sagt der Jubilar.

Drei Kinder bereicherten das Familienleben im Haus Holzhauer. Für Annita Holzhauer war die Möglichkeit der Heimarbeit damals perfekt. Zudem kümmerte sie sich 44 Jahre lang darum, dass die Volksbank-Zweigstelle in Werbach immer sauber und ordentlich war.

Voller Begeisterung erzählen die beiden auch von den zahlreichen Fastnachtsveranstaltungen und musikalischen Büttenreden, bei denen teilweise auch die drei Kinder auf der Bühne standen. „Die Familie ist schon ein bisschen fastnachtsverrückt“, sagt Annita Holzhauer. Ab 1979 fungierte ihr Mann zehn Jahre als Sitzungspräsident bei den Prunksitzungen, die damals noch vom Turnhallenförderverein organisiert wurden. „Wir wollen den Leuten eine Freude machen und das ist uns gelungen.“ Nicht selten sei er dann zwei Abende hintereinander bei der Prunksitzung aktiv gewesen und habe am Sonntag die Predigt in der Kirche gehalten.

Bis vor wenigen Jahren stand der Fastnachter auch mit Pfarrer Damian Samulski auf der Bühne. Parallel dazu war er von 1980 bis 1984 als Ortsvorsteher für die Geschicke Werbachs mitverantwortlich und hat dabei sehr viel gelernt.

Auch im Berufsleben hat Günther Holzhauer Verantwortung übernommen. Nach der Lehre bei der Distelhäuser Brauerei kam er zur Volksbank und baute die Zweigstelle in Königshofen mit auf. Später übernahm er die Leitung der Filiale Lauda und wurde Generationenberater. „Das war eine Tätigkeit, die mir sehr am Herzen lag“, erinnert sich der 71-Jährige an zahlreiche Vorträge, Versammlungen und Beratungen vor Ort. Viele Jahre engagierte er sich auch für die Belange seiner Kollegen als Betriebsratsvorsitzender. Holzhauer war als Berichterstatter für die Fränkischen Nachrichten aktiv. Und so manches Kind durfte ihn als „Nikolaus“ auf den Weihnachtsmärkten der Region erleben. Zudem war er über 20 Jahre beim Caritasverband und bei der Sozialstation Tauberbischofsheim im Vorstand aktiv.

„Ich war in jungen Jahren ein begeisterter Fußballer“, erzählt Holzhauer, der auch als Schiedsrichter auf dem Rasen stand. Und er hatte ein großes Hobby: Torwandschießen. Vor ihm war keine Torwand sicher. So kam es auch vor, dass er alle sechs Bälle in den Löchern versenkte.

Seine Frau Annita liebt das Stricken und Häkeln. Vor allem Socken in allen Varianten fertigt sie das ganze Jahr über. Darüber freuen sich nicht nur Obdachlose, für die die 68-Jährige ihre Socken spendet. Sogar Papst Franziskus hat bereits selbstgestrickte Strümpfe aus Werbach erhalten. Über das Dankesschreiben aus dem Vatikan haben sich die beiden sehr gefreut.

Das Jubelpaar genießt nicht nur die Besuche der mittlerweile acht Enkelkinder, sondern auch die vielen Kurztripps und Städtereisen. „Uns geht es gut“, sagen die beide mit einem Strahlen.

Das Fest der goldenen Hochzeit wird am Samstag, 18. September, um 13.30 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Werbacher Pfarrkirche begangen. Die FN schließen sich allen guten Wünschen an. dib