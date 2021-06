Gewerke für Frankenlandhallen-Sanierung vergeben

Neubrunn. Der Mulch-Rasenmäher des Neubrunner Bauhofs ist defekt und muss ersetzt werden. Vier Firmen wurden um Angebotsabgabe angefragt. Drei Angebote gingen ein. Den Zuschlag bekam vom Gemeinderat die Firma Ewald Kaufmann aus Böttigheim.

Die Doppelschaukel auf dem Spielplatz an der Turnhalle in Neubrunn wurde an der Kettenverankerung beschädigt, was zum Bruch führte. Für eine Ersatzbeschaffung einer Doppelschaukel wurden die regionalen Spielgerätehersteller um ihr Angebot gebeten. Zwei Angebote gingen ein. Den Auftrag erhält die Firma Eibe aus Röttingen.

Bei Überprüfung diverser Wege auf der Gemarkung Neubrunn fiel auf, dass ein Weg am Allersberg bereits komplett durch Bewuchs auf einer Länge von etwa 800 Meter verschwunden ist. Daher beschloss der Marktgemeinderat, diesen durch die Firma Oberle aus Neuenbuch freischneiden zu lassen, sobald dies seitens der unteren Naturschutzbehörde wieder gemacht werden darf.

Für die Bodenbelagsarbeiten im Rathaus Neubrunn ging ein Angebot ein. Den Auftrag über die Flächen der Büros von Bürgermeister, Bauverwaltung und Kasse, Gangfläche von Sitzungssaal und Küche geht an die Firma Baunach aus Helmstadt. Verlegt wird der gleiche Boden wie schon in der Kämmerei.

Im Rahmen der Sanierung der Böttigheimer Frankenlandhalle wurde für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten durch den Architekten ein Auftrag über die Ergänzung der Sockelleisten mündlich erteilt. Der Gemeinderat billigte diesen Auftrag im Nachgang. Zudem ging für das Gewerk Außenanlage ein Nachtragsangebot ein. Die Anböschung im Bereich des Anbaus müsste mit weiteren L-Steinen in einer Winkelstützmauer gesichert werden. Die Räte stimmten dem Nachtrag zu. Weiter entstanden beim Gewerk Zimmererarbeiten für nötige Maßnahmen, die im Vorfeld und bei der Auftragsvergabe nicht sichtbar waren, Mehrkosten. Diese wurden durch das Gremium gebilligt.

Der Landkreis Würzburg beabsichtigt die Bildung eines Atemschutzpools, der die gemeinsame Beschaffung, Wartung, Pflege, Überprüfung und Reparatur der Atemschutzgeräte umfasst. Dadurch sollen Beschaffungskosten gesenkt und die Einsatzbereitschaft der Wehren erhöht werden. Der Landkreis schließt mit den kreisangehörigen Kommunen eine Zweckvereinbarung und beschafft die Atemschutzgeräte. Dies ist eine gute Lösung für die Gemeinden, um sich im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren noch besser aufzustellen. Der Gemeinderat beschloss, die Zweckvereinbarung mit dem Kreis abzuschließen und beteiligt sich mit acht Geräten (je vier für Neubrunn und Böttigheim) am Atemschutzgerätepool.

Der Bürgermeister berichtete von der Sitzung des Marktausschusses. Es sei geplant den Michaelismarkt Ende September stattfinden zu lassen. Auch soll der Weihnachtszauber im Schlossgarten erfolgen. Hierzu werde in Kürze mit den Vereinen, die bisher an den Veranstaltungen teilgenommen haben, gesprochen. Außerdem soll bis Ende 2021 die Beschilderung der historischen Punkte in Neubrunn fertig sein.

Der Verein „Helfen verbindet“ hat bei der Gemeinde finanzielle Unterstützung beantragt. Er sammelt gut erhaltene Dinge jder Art, und gibt sie gegen eine Spende an bedürftige Personen aus. Nachdem der Verein in neue Räume umziehen muss und dort Miete fällig wird, die er allein aus den Spenden nicht aufbringen kann, bat er um Hilfe. Der Gemeinderat beschloss, den Verein mit monatlich 100 Euro, befristet bis 31. Dezember, zu fördern

Der Bürgermeister informierte, dass für die Schreinerarbeiten bei der Sanierung der Frankenlandhalle ein Nachtrag über 3300 Euro wegen der Türblattstärken eingegangen sei. Diesen werde er unterzeichnen. Zudem teilte er mit, dass die Förderanträge für die Errichtung von Kneippanlagen in Neubrunn und Böttigheim zwar abgelehnt worden seien, aber Ende Mai zwei Bescheide zur Schaffung von zwei Kneippanlagen mit je 9000 Euro Fördersumme eingegangen seien. Zudem seien die neuen amtlichen Einwohnerzahlen gemeldet worden. Zum 31. Dezember 2020 hatte Neubrunn mit Böttigheim 2329 Einwohner.