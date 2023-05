Georg Wyrwoll erzielt absolute Mehrheit in Werbach

Werbach. Georg Wyrwoll wird neuer Bürgermeister von Werbach. Am Sonntag holte er nach Auszählung aller sieben Wahlbezirke nicht nur die meisten Stimmen (997 gesamt), sondern mit einem Anteil von 51,1 Prozent die absolute Mehrheit. Es folgen Thomas König (34,7 Prozent), Stefan Kempf (12,2) und - weit abgeschlagen - Lutz Strobel (1,6).

Die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl lag bei 72,3 Prozent. 1954 von 2703 Wahlberechtigten in der Gemeinde gingen an die Urne oder stimmten per Briefwahl ab.

Das Ergebnis der Briefwahl (449 gesamt) sind wir noch schuldig. Georg Wyrwoll holte hier 49,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von Thomas König (35,8), Stefan Kempf (12,3) und Lutz Strobel (1,6).