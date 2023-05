Gemeinde Werbach wählt neuen Bürgermeister

Werbach. Die Gemeinde Werbach wählt an diesem Sonntag (7. Mai 2023) ihren neuen Bürgermeister. Es ist bereits der zweite Wahlgang, nachdem in Durchgang eins am 23. April keiner der angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen konnte.

Nachdem Amtsinhaber Ottmar Dürr (62) nach drei Legislaturperioden nicht ein viertes Mal antritt, hatten vier Anwärter ihren Hut in den Ring geworfen. Alle vier treten auch an diesem Sonntag wieder an. Es handelt sich um den 49-jährigen Georg Wyrwoll aus Frankfurt a.M., den 44-jährigen Wertheimer Stefan Kempf, den 57-jährigen Werbacher Lutz Strobel und den 54-jährigen Thomas König aus Marbach. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet, dann wird ausgezählt und anschließend das mit Spannung erwartete Ergebnis am Rathaus verkündet.