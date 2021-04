Werbach. Informationsveranstaltungen zur künftigen Ganztagsschule am Standort Werbach ab dem Schuljahr 2021/2022 fanden an fünf Abenden mit begrenzter Teilnehmerzahl und unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln in der Turnhalle Wenkheim statt.

Ulrike Münkel, Rektorin der Welzbachschule in Wenkheim, stellte das Ganztagskonzept vor, das im vergangenen Schuljahr von den schulischen Gremien beschlossen und vom Schulträger im Herbst beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht wurde. Wichtig war ihr dabei, dass alle Fragen beantwortet und Ideen sowie Anregungen von Eltern eingebracht werden konnten.

Eltern können entscheiden

Münkel erläuterte, dass zu Beginn des neuen Schuljahrs eine offene Ganztagsschule an drei Tagen (Montag, Dienstag und Donnerstag) von 7.45 bis 15.45 Uhr geplant sei. Offene Ganztagsschule bedeute, dass die Eltern entscheiden können, ob ihre Kinder den ganzen Tag an dem Angebot kostenlos teilnehmen. Am ganztagsfreien Mittwoch richte der Schulträger ein kostenpflichtiges Betreuungsangebot am Nachmittag ein.

Die Rektorin ging zunächst auf die Vorteile des Ganztagsbetriebs ein. Sie betonte, dass die Pädagogik, das Schulprofil und ein gutes Konzept bei der Planung im Vordergrund standen. Auch sei dem Kollegium wichtig gewesen, dass genügend Zeit für Unterricht, Lern- und Übungsphasen, für Entspannung, Aktivpausen und vielfältige dem Bedürfnis der Schüler entsprechende Angebote vorhanden sind.

Der Ganztagsbetrieb gestaltet sich in verschiedenen „Bändern“. Neben dem „Unterrichtsband“, gibt es ein „Mittags-„, ein „Lernzeit-„ und ein so genanntes „Insel-Band“. Im 60-minütigen „Mittagsband“ nehmen die Schüler ihr Mittagessen in der neu gestalteten Mensa ein. Zur Gemeinschaftsbildung und vom pädagogischen Konzept ausgehend wäre es wünschenswert, dass alle Ganztagsschüler am gemeinsamen warmen Mittagessen teilnehmen, erklärte die Rednerin.

Anschließend findet eine betreute Bewegungspause im Außenbereich statt. In der Lernzeit, betreut durch Lehrkräfte und zusätzlichem Personal, erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben, arbeiten individuell an Wochenplänen und lernen mit digitalen Medien. Danach wählen sie jahrgangsgemischte Angebote, so genannte ,,Inseln“ aus, die von Lehrkräften, Vereinen und Ehrenamtlichen angeboten werden. Hierbei möchte die Schule ein qualitativ hochwertiges, breitgefächertes und den Bedürfnissen der Kinder entsprechendes Angebot bieten und mit zahlreichen außerschulischen Partnern zusammenarbeiten.

Im Schulprofil bereits verankerte pädagogische Konzepte und außerunterrichtliche Aktivitäten wie Streitschlichter- und Juniorhelferprogramm, Gesundheitsförderung durch gesunde Ernährung und sportliche Aktivitäten sowie die Teilnahme am Programm ,,Klasse 2000“ werden fortgeführt. Auch das seit dem vergangenen Schuljahr erarbeitete Konzept zur Digitalisierung soll in der Ganztagsschule erweitert werden.

Freude über Schulsozialarbeiterin

Rektorin Ulrike Münkel zeigte sich begeistert von der Zustimmung des Gemeinderats, dass die Staatlich anerkannte Diplom-Sozialpädagogin Anja Schultes als Schulsozialarbeiterin an der Schule tätig sein wird. Dies sei ein wichtiger Baustein für die weitere Schulentwicklung. zug