Gamburger Orgel vor 50 Jahren eingebaut

Gamburg. Die Orgel der St.-Martin-Kirche in Gamburg wurde vor 50 Jahren eingebaut. Das ist ein Grund, auf die Zeit vor einem halben Jahrhundert zurückzublicken.

Hans Ullrich fungiert seit 1955 als Organist in Gamburg. Er hat den Einbau des Instruments vor 50 Jahren miterlebt. Ein damaliger Zeitungsbericht zur Weihe der Orgel trug die Überschrift „Für die Ewigkeit geboren – dem Ewigen dienend“. Berichtet wird über sieben Monate Bauzeit an der damals neuen Orgel in Gamburg. Das Orgelwerk lieferte die Firma Orgelbau Vleugels aus Hardheim.

Die neue Orgel in Gamburg war notwendig geworden, weil eine gründliche Instandsetzung des bis dahin genutzten Instruments aus dem Jahr 1898 nicht mehr rentabel war. Außerdem zeigte die einstige Holzempore starke Zerfallserscheinungen. Die Verantwortlichen sahen in einem Neubau von Empore und Orgel die beste Lösung.

Die Kosten für den Orgelbau mussten von der Kirchengemeinde getragen werden. Der spendenbereiten Gemeinde war es zu verdanken, dass dieses Werk zu einem guten Ende geführt werden konnte.

Die Orgel verfügt über 20 Register, verteilt auf zwei Manuale und Pedal. Sie ist gegliedert in ein Hauptwerk, das von den Pfeifentürmen des Pedals flankiert wird, und in ein Rückpositiv, das an der Emporenbrüstung angebracht ist.

Das Instrument umfasst 1342 klingende Pfeifen, von denen die größte 2,48 Meter und die kleinste fünf Millimeter lang ist. Für die Herstellung der Pfeifen wurden Zinn-Blei-Legierungen und Brasil-Kiefernholz verwendet. Die reich gegliederte Vorderansicht der „Königin der Instrumente“ fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Kirche ein.

Die Orgel ist 1972 in der Zeit der so genannten Orgelbewegung gebaut worden. Diese orientierte sich an barocken Orgeln.

Die Weihe des Instruments erfolgte war am 12. März 1972 bei einem abendlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche in Gamburg durch Dekan Ludwig Mönch aus Tauberbischofsheim. Im Programm dazu ist unter der Rubrik „Choreinstudierung“ zu lesen: „Hans Ullrich, Gamburg“

Im damaligen Zeitungsbericht wird betont, es sei dem Mut, nach kostspieligen Maßnahmen wie innen- und Außenrenovation der Kirche und dem Pfarrheimbau noch das Begonnene durch ein Orgelwerk zu krönen, und der Weitsicht von Pfarrer Seitz und seinem Stiftungsrat zu danken, dass die Gemeinde sich über das festliche Gotteslob freuen könne. Anerkennung gab es für alle Mitglieder der Gemeinde, die das Werk durch große oder kleine Spenden ermöglicht hatten. Die ganze Gemeinde habe sich durch mehrere Veranstaltungen um das Orgelwerk verdient gemacht.

Der damalige Gamburger Pfarrer Hubert Seitz sagte bei der Weihe: „Mit der neuen Orgel ist den Organisten an St. Martin die Möglichkeit geboten, das Singen der Gemeinde dienend zu begleiten, dass das Gotteslob würdig und gut gesungen wird. Dann aber soll die Orgel auch die Freude des kommenden Lebens bei Gott ahnen lassen.“

Pfarrer Seitz bezeichnete die Vollendung des Vorhabens als Gemeinschaftswerk vieler, die seit über einem Jahr durch ihre finanziellen Opfer die Anschaffung der neuen, herrlichen Orgel ermöglicht hätten. Dafür sprach er allen „herzlichen Dank“ aus.

Die Vorstellung der neuen Orgel übernahm Josef Schmidt, Chordirektor an St. Augustinus in München. Dekan Ludwig Mönch schloss die Ansprache mit den Worten: „Das geschaffene Werk soll der Ehre Gottes und dem Heil der Seele dienen.“

Am 17. September wird es anlässlich „50 Jahre Orgel in Gamburg“ ein Konzert auf eben dieser geben. Spielen wird der aus Gamburg stammende Organist Christian Müller, Regionalkantor im Bistum Passau.