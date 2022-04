Gamburg: Pietà und heilige Familie als Neuzugänge im Buscher Museum

Gamburg. Die Gamburger „Buscher“ waren im 19. Jahrhundert und bis in die 1930er Jahre hinein eine bedeutende Steinmetz- und Bildhauerfamilie. Clemens und Thomas Buscher traten künstlerisch besonders hervor. Clemens tat dies mit Denkmälern von nationaler Bedeutung, Porträts und Genrefiguren, Thomas mit religiös und regional bestimmter Kunst, von der unsere Gegend sehr reich ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Pietà von Thomas Buscher (linkes Bild) ist der berühmten Pietà des Barockbildhauers Ignatz Günter nachempfunden. Die heilige Familie wirkt wie ein häusliches Andachtsbild. Beide Werke sind seit Kurzem im Gamburger Buscher-Museum und können ab Sonntag, 1. Mai, bewundert werden. © Hans-Peter Wagner

Im Gamburger Museum ist Clemens Buscher mit hervorragenden Werken und einer reichen Dokumentation gut vertreten, darüber hinaus in seinem Geburtsort Gamburg mit der Gestaltung zweier Brunnen. Seinem jüngeren Bruder Thomas verdankt Gamburg die figurenreiche Ausstattung der örtlichen Kirche St. Martin. Im Buscher-Museum ist eine reiche Dokumentation von ihm und seinem Schaffen in Bild, Text und Ton zu sehen, nicht zuletzt auch die Werkbank des Meisters.

Nun gelangen letzthin die beiden benannten Neuerwerbungen hinzu, mit denen Thomas Buscher in der Ausstellung endlich auch mit Originalwerken vertreten ist.

Die Pietà, Maria mit dem vom Kreuz abgenommenen Christus, ist etwa 85 Zentimeter hoch, gehörte zur Ausstattung einer Klinikkapelle und gelangte in private Hände. Über Forschungen von Charlotte Baumann-Hendriks, eine Urgroßnichte beider Buscher, war bekannt geworden, dass sich das Werk in Bamberg befindet und gerne an ein Museum abgegeben werden kann, um dort einen würdigen Platz zu finden. Das Museum in Gamburg konnte einen Kontakt zu den Eigentümern herstellen, man wurde handelseinig, Ortsvorsteher Roland Johannes holte die Pietà ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In die Rückseite dieser Pietà ist die Signatur „Th. Buscher. 1914.“ eingeschnitten. Das Kunstwerk ist restauriert worden und inzwischen in das Museum integriert. Das Werk zeichnet sich durch seine kostbare, mild schimmernde „Majolikafassung“ aus. Es steht in einem spannend variierten Verhältnis zu einem Vorbild, der berühmten Pietà des großen Barockbildhauers Ignaz Günter in Weyarn. Die ehemalige Besitzerin will zum nächsten Museumsfest nach Gamburg kommen.

Das andere Werk ist die heilige Familie, zirka 60 Zentimeter hoch, es wirkt wie ein häusliches Andachtsbild. Das Familienerbstück kam aus einem Nachlass in den Kunsthandel von eBay. Dies hatte die Buscher-Forscherin über Bekannte erfahren und dem Gamburger Ortsvorsteher mitgeteilt. Jener konnte diese heilige Familie für das Museum ersteigern. Dieses Werk kam über einen Kunsthändler in Köln in hervorragendem Zustand in Gamburg an und war sofort museumsreif.

Hierbei sind Maria und ihr Kind Hauptmotiv. Marias Gewänder zeigen mit Rot und Blau eine liturgisch definierte Farbigkeit. Joseph steht in Arbeitskleidung als Beifigur daneben, in den Händen ein Korb voller Äpfel. Joseph verkörpert die Fürsorge des Familienvaters.

Mehr zum Thema Am Dorfplatz Gamburg: Neuer öffentlicher Bücherschrank bietet Platz für noch mehr Medien Mehr erfahren

Das Interesse an solchen Werken traditioneller religiöser Kunst ist in neuerer Zeit wieder gestiegen, nachdem Werke dieser Richtungen oft gering geschätzt und sogar verschleudert wurden. Sie werden wieder mehr geschätzt im Hinblick auf ihre künstlerische Arbeit und als historische Zeugnisse zu Glaubens- und Geisteshaltungen der Eltern und Voreltern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Buscher-Museum in Gamburg ist ab dem 1. Mai an jedem ersten Sonntag eines Monats von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Dann können auch die beiden Neuerwerbungen des Museums besichtigt werden. Dies klappt auch an gesonderten Terminen, welche per Telefon unter 0151/53351158 oder per Email unter gbm@gamburg.de abgesprochen werden können.

Ab diesem Frühjahr sind an den Ortseingängen von Gamburg Schilder platziert, die auf das Buscher-Museum aufmerksam machen.