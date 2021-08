Gamburg: Bootstouristen freuen sich über Infos

Gamburg. Vor dem Wehr der Dorfmühle in Gamburg müssen Bootsfahrer auf der Tauber anlanden und ihr Gefährt auf dem Land etwa 30 Meter tragen, ehe sie dann ihren Weg auf dem Wasser fortsetzen können. Bei ihrem Landgang erhalten sie durch eine von Hartmut Lang aufgestellte Hinweistafel interessante Informationen zur Umgebung.

Wer per Boot auf der Tauber unterwegs ist, werden an der Gamburger Dorfmühle per Stoppschild und Anweisung der Behörde darauf hingewiesen, dass wegen bestehender Unfallgefahr an dieser Stelle nicht weitergefahren werden darf. Wenn Wassertouristen bei ihrem Halt auf Hartmut Lang, Eigentümer der Mühle und Betreiber des dazugehörenden Wasserkraftwerks, treffen, stellen sie ihm oft Fragen zur Historie der Mühle und zum Wasser-kraftwerk sowie zu dessen Funktionsweise. So mancher will auch wissen, warum die Mühle in die Natur eingewachsen ist und von dieser romantisch umgarnt wird.

Dadurch kam Lang im Frühjahr auf die Idee, die entsprechenden Informationen auf einer Hinweistafel zusammenzufassen und an der Tauber aufzustellen.

Der Text auf der Tafel informiert über die Jahrhunderte währende Geschichte der Gamburger Dorfmühle, historisch „obere Mühl“ genannt, die bis 1968 Getreide gemahlen hat und seit 1910 Strom erzeugt. Weitere Auskunft gibt es zur reichen Fauna und Flora in diesem Bereich sowie zum jahrhundertelangen Einklang von Natur und Wasserkraft.

Lang hat beobachtet, dass der Tourismus auf der Tauber im Laufe der Jahre zugenommen hat. Die Menschen kommen aus nah und fern, die meisten fahren flussabwärts. Manche der Touristen machen in Gamburg Zwischenstation, andere fahren nach dem überraschenden Halt gleich weiter. Viele Bootsfahrer äußern sich positiv über diese Tafel inklusive der aufschlussreichen Ausführungen, freut sich Lang. hpw