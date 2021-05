Für den sommerlichen Badespaß bereit

Das Welzbachbad in Wenkheim ist weitgehend bereit für die anstehende Saison. Wann es genau los geht, steht noch nicht fest. Das hängt vor allem von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Wenkheim. Kurz vor dem meteorologischen Sommeranfang zieren sich die Temperaturen noch etwas und die Corona bedingten Begleitumstände belassen die geplante Öffnung des Wenkheimer Welzbachbads in der hoffentlich nahen Zukunft.

Seit Jahr und Tag ist das schön gelegene Schwimmbad sozialer Treffpunkt für die Menschen vor Ort sowie jene aus der näheren und weiteren Umgebung. Es zeigt sich von herausragender Bedeutung für Freizeit und Lebensqualität, erweist sich als wichtig für Gesundheit und Fitness, bringt den Leuten in der Region viel Freude. Menschen aller Altersklassen freuen sich bereits intensiv darauf, wieder ins Welzbachbad gehen und dort schwimmen zu können.

Das Schwimmbad im Freien liegt zwischen den sanften Hügeln des Welzbachtals, lädt Alt und Jung zur Erholung ein, direkt an einem Fahrradweg gelegen. Das 25 Meter lange Becken für die Schwimmer verfügt über ein Ein-Meter-Sprungbrett und einen Drei-Meter-Sprungturm, das durch eine Mauer abgetrennte Nichtschwimmerbecken ist 20 Meter lang, hat eine Rutsche. Diese beiden Becken sind jeweils 12,50 Meter breit. Die Kleinsten können im separaten Kleinkindbecken planschen. Die durch Obstbäume beschattete Liegewiese bietet auf 2250 Quadratmetern Platz für alle, sogar noch für ein paar Spielgeräte für Kinder.

Vorbereitung seit Anfang April

Martina Grumbach (Schriftführerin des Schwimmbadfördervereins Welzbachtal) und Emil Baunach (Ortsvorsteher von Wenkheim und erfahren in der Badeaufsicht) geben Einblicke in die die Saison vorbereitenden Maßnahmen und auf den aktuellen Stand. Anfang April sind in einer gemeinschaftlichen Aktion die Eisdruckpolster und die Schutzfolien von den Becken entfernt worden. Das Wasser des Vorjahres, welches zum Schutz der Folie im Becken verblieben war, wurde abgelassen, die Beckenfolie in tagelanger Arbeit abgespritzt und gesäubert.

Sobald die Becken sauber und dann gefüllt sind, wird die Umwälzungsanlage in Betrieb genommen, so ist von den Fachleuten zu hören, und abschließend die Chloranlage hochgefahren. Die Sonne erwärmt die insgesamt 1280 Kubikmeter Wasser auf zweierlei Art und Weise, direkt durch Sonneneinstrahlung, indirekt durch Solartechnik auf dem Dach des Gebäudes nahe des großen Beckens. Abhängig vom Wetter wird die spätere Wassertemperatur von 22 Grad Celsius bis 25 Grad Celsius mehr oder weniger schnell erreicht.

Derzeit muss noch die Außenanlage hergerichtet werden. Es gilt, die Pflaster abzuspritzen, Unkraut zu entfernen, Umkleide- und Sanitäranlagen abzuwaschen, die Bestuhlung zu säubern und aufzustellen. Dann ist alles gerichtet für die Saison, welche normalerweise von etwa Mitte Mai bis etwa Mitte September andauert.

Das Einzugsgebiet des Welzbachbades reicht in nordöstlicher Richtung bis nach Würzburg, gen Süden bis nach Tauberbischofsheim und Grünsfeld. Es kommen auch viele Urlauber und Radfahrer.

Der Schwimmbadförderverein hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Gemeinde Werbach bei der Ausstattung des Freibades finanziell und personell zu unterstützen, die Badeanlagen zu betreuen, mithin die Aufrechterhaltung des Schwimmbadbetriebes zu gewährleisten. Die DLRG-Ortsgruppen Wenkheim und Werbach helfen tatkräftig, auch durch die Ausbildung von Rettungsschwimmern für die Badeaufsicht.

Vor Corona zählte man an heißen Tagen bis zu 500 Besucher täglich, bei schlechtem Wetter eben nur 30 bis 40 Menschen. Im vergangenen Jahr unter den speziellen Bedingungen konnten bis zu 400 Besucher pro Tag den Badespaß genießen.

Gemeinde übernimmt Betrieb

Bislang war der Schwimmbadförderverein verantwortlich für den Betrieb des Bades, ab 2021 liegt die Verantwortlichkeit bei der Gemeinde Werbach. Diese hat zur Unterstützung der ehrenamtlichen Auf-sichtspersonen mit Uwe Geßner eine Badeaufsicht eingestellt. Jener hat als Mitglied der DLRG-Ortsgruppe Werbach bisher schon ehrenamtlich viele Aufsichtsdienste im Bad übernommen. Er sagt: „Ich hoffe, dass ich meinen Aufgabenbereich so fortsetzen kann, wie es Herr Baunach in den letzten Jahren gemacht hat. Die Messlatte liegt hoch, seine Unterstützung ist mir wichtig.“ Unterstützung gibt es natürlich durch den Schwimmbad-Förderverein und die benannten DLRG. Im Laufe einer Saison teilen sich gut 30 Leute die Aufsicht.

Grumbach und Baunach unterstreichen, das wegen der Corona-Pandemie notwendig gewordene Hygiene-Konzept von 2020 habe sich bewährt. So gebe es ein Einbahnstraßen-System um das Becken herum, einen Kreisverkehr auch im Becken, also keinen Begegnungsverkehr. 31 Menschen seien im Schwimmerbereich zugelassen, 62 im Nichtschwimmerbereich. Das werde ständig geprüft, Sitzen am Beckenrand sei verboten. Ein Besucher des Bades erhalte am Eingang eine Einlassmarke, wer wieder rausgehe, gebe diese Marke ab. Für jeden, der das Bad verlassen habe, dürfe ein neuer Besucher herein.

Schwierige Rahmenbedingungen

Zur aktuellen Situation erläutern Grumbach und Baunach, seit dem 17. Mai dürften im Main-Tauber-Kreis Bäder geöffnet werden. Nur Badegäste mit vollständigem Impfschutz, von Corona Genesene und solche mit aktuellem negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe, könnten das Bad betreten. Deshalb erscheine es den Verantwortlichen bei zu erwartenden eher niedrigen Besucherzahlen und dem durch die Corona-Rahmenbedingungen erhöhten Personalaufwand momentan als noch nicht sinnvoll, das Bad zu öffnen: „Derzeit können wir nichts anderes tun als die kommenden Regelungen abzuwarten.“

Dürr fordert Erleichterungen

Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr stellt heraus, für die Gemeinde Werbach sei es unmöglich, für die Besucher des Welzbachbades Corona-Testungen vor Ort anzubieten. Er habe bereits Kontakt aufgenommen mit den hiesigen Abgeordneten MdB Nina Warken und MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart, um zu erreichen, dass bei fallenden Inzidenzzahlen seitens des Gesundheitsministeriums des Landes Baden-Württemberg bei der Überarbeitung der Corona-Verordnungen auf eine Testung für ein Bad wie das Welzbachbad verzichtet werde.

Seitens der Corona-Stabsstelle des Gemeindetages Baden-Württemberg, so Dürr, hätten die Bürger-meister die Information erhalten, dass die kommunalen Spitzenverbände bereits Gespräche mit dem Gesundheitsministerium Baden-Württemberg geführt hätten.

Natürlich sei es für ihn als Bürgermeister „wünschenswert, wenn bei über 30 Grad Celsius Außentemperaturen „Kinder, Jugendliche und Erwachsene unser schönes Welzbachbad als Feriendomizil nutzen könnten.“