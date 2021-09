Führungsmannschaft in Ämtern bestätigt

Wenkheim. Die DLRG-Ortsgruppe Wenkheim führte ihre Jahreshauptversammlung in der Turnhalle durch.

Die Versammlung wurde mit der Begrüßung des Vorsitzenden Alexander Baumann eröffnet. Dieser bedauerte, dass durch Corona das komplette Vereinsleben der Ortsgruppe auf Eis gelegt worden sei. Er freute sich, dass wenigstens das Freibad in Wenkheim öffnen durfte. Eine kleine Abwechslung ins Dorfleben habe zudem der DLRG-Hähnchenverkauf gebracht.

Schwimmausbildung hat gelitten

Die Ausgezeichneten der DLRG Zehn Jahre: Silas Winkmann, Mark Semel, Justus Semel, Christel Semel. 25 Jahre: Simon Freudenberger, Dominic Thome, Ralf Knodel, Thorsten Schmidt, Heinz Kadlubski, Rosemarie Kadlubski. 40 Jahre: Karin Dietrich, Christine Dietrich, Friederike Krißmer, Michael Riemensperger, Rosi Steger, Thomas Steger, Maik Steger.

Philipp Bopp, Technischer Leiter, gab zu verstehen, dass vor allem die Schwimmausbildung sehr unter den Corona-Bestimmungen und den verhängten Lockdowns gelitten habe. Trotzdem seien insgesamt 33 Schwimmabzeichen abgenommen worden. Viel Zeit habe die DLRGWenkheim mit der Ortsgruppe Werbach in die Wachstunden im Freibad gesteckt. Die knapp 1900 Aufsichtsstunden hätten zum reibungslosen Betrieb im Welzbachbad beigetragen. Darauf könne man zu Recht stolz sein.

Philipp Behringer übernahm den Bericht der Jugendleiter. Zum Jahresstart 2020 habe die alljährlich geplante Fahrt ins Schwimmbad „Palm Beach“ stattgefunden. Alle anderen Termine seien abgesagt worden. Das spontan organisierte Kürbisschnitzen mit den Kindern auf dem Grillplatz habe etwas Abwechslung und Spaß in den Alltag der Kinder gebracht.

Für Schultes Ottmar Dürr sprach stellvertretend Michael Zwingmann, Gemeinderatsmitglied und zweiter Vorsitzender der DLRG Werbach, Grußworte. Er thematisierte die Folgen des Lockdowns für das Vereinsleben und hoffe sehr alle ehrenamtlichen Helfer und Vereinsmitglieder wieder aktivieren zu können.

Respekt für die Helfer

Uwe Spielvogel, Bezirksleiter DLRG Frankenland, ging nach seinen Grußworten auch auf die starken Auswirkungen der Pandemie ein. Mitglieder könnten die Lust an ehrenamtlichen Tätigkeiten verloren haben und zu viele Kinder könnten nicht richtig schwimmen. Am Schluss sprach er noch seinen großen Respekt an alle Helfer im Welzbachbad aus und bedankte sich für die vielen freiwilligen Stunden, die dort aufgebracht wurden.

Die Entlastung des Vorstands übernahm Uwe Spielvogel, ebenso die Wahl der neuen Führungsmannschaft. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Alexander Baumann übernimmt für weitere drei Jahre das Amt des Vorsitzenden, auch Harald Meyer bleibt nach wie vor zweiter Vorsitzender der DLRG Wenkheim. Sonja Spengler übernimmt wieder die Finanzen, Marion Splettstößer und Petra Köhler bleiben nach wie vor die beiden Kassenprüferinnen.

Nadine Winkler und Sandra Freudenberger erledigen den Job der Schriftführer.

Als Technische Leiter bleiben Philipp Bopp und Felix Kemmer im Amt und Materialwart ist nach wie vor Sebastian Schmidt. Zudem wurden die beiden Jugendleiter Philipp Behringer und Hanna Eberlein in ihrem Amt bestätigt.

Gemäß neuer Satzung wurden alle Beisitzer mit einer genauen Funktion gewählt. Nadja Baumann ist Sewobe-Beauftragte und bekommt Unterstützung von Niklas Grumbach, der neu in den Vorstand gewählt worden ist.

Daniel Freudenberger ist Kfz-Beauftragter, Melanie Fitterer übernimmt die Essensplanungen für Feste und Veranstaltungen und Johannes Kneuker ist für die Vermietung des Klowagens verantwortlich.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Manfred Müller und Helmut Keller die als Ehrenbeisitzer gewählt wurden.

Ein weiterer erfreulicher Teil der Jahreshauptversammlung waren die vielen Ehrungen (siehe Info-Box), die in diesem Jahr vorgenommen wurden. Alexander Baumann bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement und überreichte jeweils ein kleines Präsent. dlrg