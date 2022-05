Frauenfußballmannschaft wurde aufgelöst

Wenkheim. Bei der Generalversammlung des TSV Wenkheim standen diesmal Ehrungen und Wahlen im Vordergrund.

Nach der Begrüßung durch Vorstandssprecher Björn Schmidt unddemTotengedenken war dem Rechenschaftsbericht des Vorstandsteam zu entnehmen, dass durch die Coronabestimmungen zahlreiche geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten. Am Vereinsheim wurden kleinere Baumaßnahmen begonnen, die 2022 fortgeführt und abgeschlossen werden sollen.

Das Ziel für die erste Mannschaft in der Spielgemeinschaft Welzbachtal, den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen, kann nach dem derzeitigen Tabellenstand noch aus eigener Kraft erreicht werden. Für die nächste Saison 2022/23 wurde bereits ein neuer Trainer gefunden. Im Kreispokal erreichte man das Endspiel, was bisher in der Vereinsgeschichte einmalig ist. 2022 wird kein großes Sportfest abgehalten werden, durch kleinere Events rund um den Sportplatz soll die Geselligkeit aber nicht zu kurz kommen.

Vorstandsmitglied Martin Salzmann gab Informationen über die Arbeit im Bereich Breitensport mit den Bereichen Mutter-Kind-Turnen, Pilates, Powerzirkelkurs und AH-Fußball. Er konnte von durchschnittlich guten Teilnehmerzahlen berichten.

Die fußballbegeisterten Jugendlichen spielen laut Bericht von Patrick Thome weiterhin in Werbach, Tauberbischofsheim und Impfingen. Im Bereich Frauenfußball wurde der Spielbetrieb mangels Spielerinnen eingestellt, Trainer Simon Göhricke legte daraufhin sein Amt nieder.

Kassenwartin Bianca Beuschlein stellte die Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres gegenüber. Verminderte Einnahmen durch Coronaausfälle konnten durch öffentliche Zuschüsse abgemildert werden. Der Kassenstand ist insgesamt zufriedenstellend.

Kassenprüfer Bernd Lippert konnte von einer einwandfreien Kassenführung berichten. Er leitete über zur Entlastung des Kassiers und des dreiköpfigen Vorstandsteams, die dann einstimmig ausfiel.

Ortsvorsteher Emil Baunach dankte für die gute Pflege der Sportanlagen, die immer ein gepflegtes Bild am Ortseingang abgeben. Er wies darauf hin, dass durch den Um- und Ausbau der früheren Grundschule und der Turnhalle vorübergehend verschiedene Einrichtungen dort nicht genutzt werden können.

Er führte anschließend die Neuwahlen durch. Björn Schmidt, Andre Baumann und Martin Salzmann fungieren weiterhin als Vorstands-trio und wurden einstimmig wieder gewählt.

Ehrungen

Danach wurden zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue zum TSV mit Urkunde und Präsent. aus-gezeichnet. Für 60 Jahre: Alois Blatz, für 55 Jahre: Wolfgang Baumann, Harry Hörner, Bertold Oberst, Edgar Papesch, für 50 Jahre: Lothar Baumann, Eberhard Liebler, Walter Schörk, Winfried Stolzenberger, Klaus Väth, für 40 Jahre: Bernd Lippert, für 25 Jahre: Benjamin Baumann, Jens Bartholme, Melissa Eisenhauer, Andreas Hermann, Matthias Koch, Max Killmann, Florian Liebler, Ruth Oberdorf, Martin Schmidt und Ruth Thome. rei