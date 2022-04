Feuerwehr braucht Gerätschaften und Manpower gleichermaßen

Werbach. Mehrere Grußworte bereicherten die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Werbach am Samstagabend in Gamburg.

Den Anfang dabei machte Sebastian Quenzer (Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband Main-Tauber). Er sagte, Corona habe das Feuerwehrleben stark verändert. Übungsbetrieb sei wieder möglich, das Kameradschaftliche fehle allerdings immer noch. Als bei der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler dort die Welt untergegangen sei, hätten auch Feuerwehrleute aus dem Main-Tauber-Kreis vor Ort geholfen. Bei einer Spendenaktion seien 13 000 Euro zusammengekommen, die Kameradschaft zwischen den Feuerwehren habe keine Grenzen.

Geyer meinte, die Welt habe sich wahnsinnig entwickelt: Kreisimpfzentren, Hochwasserkatastrophe, Organisation von Einsatzmannschaften, Flüchtlingskrise mitten in Europa. Es sei befürchtet worden, die Einschränkungen durch die Pandemie führten zu sinkenden Mitgliederzahlen. Indes gebe es einen Zuwachs von 2000 Mitgliedern in Baden-Württemberg. Geyer appellierte, Jugendabteilungen zu gründen.

Der Kreisbrandmeister erklärte, beim Mammutprojekt im Main-Tauber-Kreis, dem Digitalfunk, zögen alle Gemeinden an einem Strang. Geyer dankte den scheidenden Verantwortlichen für die fünf Jahre, auch wenn es nicht immer einfach gewesen sei. Auch in Werbach sei viel investiert worden in Technik und Ausbildung. Die Feuerwehr brauche Gerätschaften.

Bürgermeister Ottmar Dürr unterstrich, er sei gerne zur den Feuerwehr gekommen. Er dankte den gewählten für deren Bereitschaft, ehrenamtliches Engagement an der Spitze zu übernehmen. Dürr bezeichnete die Freiwilligen Feuerwehren als die größte in der ganzen Republik einsatzbereite Selbsthilfegruppe. In den Feuerwehren sei lebendig, was die Gesellschaft dringend brauche, nämlich freiwilliges ehrenamtliches Engagement. Dieses gehe im Feuerwehrdienst weit über das hinaus, was sonst im Ehrenamt üblich sei.

Dürr bat alle Abteilungswehren, nicht nachzulassen im Bemühen, begeisterungsfähige junge Menschen für die Feuerwehr zu gewinnen. Er sagte, es müssten neue Strukturen geschaffen werden, denn eine Feuerwehr sei in ihrer Entwicklung nie fertig.

Der Bürgermeister bekräftigte, auch in der Zukunft werde die Gemeinde Werbach ein zuverlässiger Partner der Feuerwehr sein. Die Gemeinde habe in den vergangenen fünf Jahren rund 700 000 Euro in die Feuerwehren investiert, die Gelder seien gut angelegt.

Kilian Popp (Altersobmann im Kreisfeuerwehrverband Main-Tauber) stellte die Hierarchie der Obmänner ebenso vor wie deren vielfältige Aufgaben. hpw