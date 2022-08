Fahren mit Mountainbike trainiert

Werbach. Einen Technikkurs für Mountainbikerinnen und -biker veranstaltete der MSC Werbach im Rahmen des Kinderferienprogramms rund um den Pumptrack. Die 20 Mädchen und Jungen mussten vier Wegstrecken meistern.

Um etwa das „Einhandfahren“ zu üben, mussten sie aus einer Schachtel einen kleinen Jonglierball entnehmen und drei Meter weiter definiert ablegen. Für die Könner wurden die Limbostangen vor der Einfahrt zur Treppe angebracht. Weiter gab es eine Wiesenstrecke, die durch Slalomstangen und über mehrere Erdhügel führte. Dabei musste trotz des unebenen Untergrunds einhändig gefahren werden. Auch diese Aufgabe war sehr anspruchsvoll.

Mit dem Mountainbike meisterten die Kinder auf der Strecke auch schwierige Aufgaben. © MSC

Viele Helfer unterstützten die Kinder im Verlauf des Vormittags dabei, mutiger zu werden und ihr erworbenes Können anzuwenden. Das Meistern von Wellen, Wippen, Bodenunebenheiten, Slalom und Kreisfahrten stärkte das Selbstvertrauen. So wurde der Nachwuchs technisch immer besser und schaffte es am Ende sogar, die simulierte Anfahrt an einen hohen Bürgersteig oder das problemlose Queren von Straßenunebenheiten zu meistern.

Am Ende des fast dreistündigen, anstrengenden Programms, das auch Pausen zur Stärkung enthielt, erhielten alle Teilnehmer mit lobenden Worten die Urkunden und eine Fahrradklingel mit dem Vereinslogo überreicht. msc