Werbachhausen/Eichstätt. Die Eichstätter Professorin Renate Oxenknecht-Witzsch ist im Alter von 69 Jahren gestorben – offenbar nach kurzer, schwerer Krankheit – gestorben. Oxenknecht-Witzsch galt deutschlandweit als Expertin für kirchliches Arbeitsrecht und hatte dazu vor mehr als 20 Jahren eine Fachtagung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ins Leben gerufen.

Geboren in Werbachhausen

Renate Oxenknecht, geboren in Werbachhausen, besuchte die Grundschule in Werbachhhausen, anschließend das Matthias-Grünewald Gymnasium in Tauberbischofsheim und studierte dann Jura. Vor ihrer Berufung an die Katholische Universität Eichstätt war sie anwaltliche Mitarbeiterin der KAB in Freiburg. Vor der Pandemie kamen dazu jedes Jahr mehrere hundert Tagungsgäste aus den beiden großen Kirchen und diskutierten über die Entwicklung des Arbeitsrechts. Bis zum Schluss kämpfte Oxenknecht-Witzsch für eine Liberalisierung vor allem auf katholischer Seite.

Studium in Würzburg und Erlangen

Die in Fürth lebende Professorin hatte Rechtswissenschaften an den Universitäten Erlangen und Würzburg studiert und ihr Referendariat am Landgericht in Würzburg, Schweinfurt und beim Bundestag in Bonn absolviert, 1987 promovierte sie, bevor sie noch einige Jahre als Rechtsanwältin sowie als Bildungs- und Rechtsreferentin im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts wirkte.

Seit 1991 bis zu ihrer Emeritierung 2019 war sie Professorin für Recht an der Fakultät für Soziale Arbeit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. red