Evangelische Kirche bleibt Träger

Der Gemeinderat stimmte einer finanziellen Unterstützung des Külsheimer Schwimmbads zu. Diese wird sich, entsprechend der genutzten Stunden durch Werbacher Vereine, jährlich auf 7800 Euro belaufen. Die anwesenden Ratsmitglieder verbanden mit ihrer Zusage die Hoffnung, dass sich andere Kommunen ihrem Vorbild anschließen und diese notwendige Einrichtung unterstützen.

Für das zukünftige Baugebiet „Oberes Tor links der Straße III“ in Werbach (Richtung Niklashausen) wurde für den Verkauf der Grundstücke der Quadratmeterpreis mit 129 Euro festgelegt. Ein Kinderbonus kommt ebenfalls zum Tragen.

Der Gemeinderat beschloss die pauschalen Jahresmieten, welche die Vereine an die Stadt für die Nutzung diverser Einrichtungen zu zahlen haben. Diese Festlegung ist Teil der bereits beschlossenen Vereinsförderrichtlinien.

Ein Investor plant in der Sudetenstraße in Werbach den Bau einer dreistöckigen Wohnanlage mit sechs Wohneinheiten, zwölf Stellplätzen und Nebengebäude. Der geltende Bauplan stammt aus dem Jahr 1955 und gilt als einzuhaltende Richtlinie lediglich die Anpassung an die Umgebung vor. Letzteres sieht der Gemeinderat als nicht gegeben an und lehnte den Antrag ab. Allerdings hoffe man auf eine Änderung des Baukörpers, die dann eine Zustimmung nach sich ziehen würde.

Die Bürgermeisterwahl in Werbach findet am Sonntag, 23. April, statt. Vorab haben alle vier zugelassenen Bewerber die Chance, sich auf einer gemeinsamen Veranstaltung am 13. April um 19 Uhr in der Tauberhalle den Wählern vorzustellen. Ist eine Stichwahl erforderlich und kommt während der zweiten Bewerbungsphase ein weiterer Kandidat dazu, wird es am 4. Mai um 19 Uhr eine weitere Vorstellungsrunde geben. Der Gemeinderat legte die Modalitäten für die Veranstaltung fest. hei