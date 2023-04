Es bleibt bei vier Bewerbern

Werbach. Mit 37,4 Prozent konnte zwar einer der vier Kandidaten die meisten Stimmen auf sich vereinen, erhielt aber im ersten Wahlgang nicht die nötige absolute Mehrheit. Das bedeutet, dass eine zweite Wahlrunde ansteht. Für den nächsten Wahlgang konnten sich von Montag bis Mittwochabend 18 Uhr weitere Kandidaten bewerben. Trotz eines Aufrufs eines der Kandidaten per Video an die Werbacher, ihren Hut doch noch in den Ring zu werfen, fand sich kein weiterer Bewerber. Kein Bewerber zog seine kandidatur zurück. Dies stellte am Mittwoch der Gemeindewahlausschuss fest. Damit ist klar: Es wird keine weitere Vorstellungsrunde aller Bewerber in der Tauberhalle geben. hei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1