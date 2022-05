Werbach. In der Pfarrgemeinde Werbach wurde Erstkommunion gefeiert. Die Kommunionkinder kamen aus Werbach, Gamburg, Werbachhausen, Wenkheim, Brunntal und Hochhausen. Vorbereitet wurden die Erstkommunikanten von Pfarrer H. Konrad, gefeiert wurde am Samstag mit Pfarrer D. Samulski, am Sonntag mit Monsignore M. Türk aus Würzburg sowie Diakon G. Holzhauer. Begleitet wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle und Sängern der Pfarrgemeinde Werbach. Bild: Pfarrgemeinde

