Erinnerungen an früher wach geworden

Wenkheim. Der Synagogenförderverein „die schul“ hatte einen nicht alltäglichen Besuch aus der früheren badischen Landeshauptstadt Karlsruhe. Professor Dr. Volker Rödel, Leitender Archivdirektor i. R. und bis 2010 Leiter des Generallandesarchivs, schloss einem Besuch im Staatsarchiv Wertheim eine Stippvisite in der ehemaligen Synagoge im Welzbachtal an.

Dort war er von 1984 bis 1997 als Leiter des Staatsarchives Wertheim im Vorstandsteam des Synagogenfördervereins „die schul“ beratend tätig.

In dieser Zeit wurde die ehemalige Synagoge restauriert und mit Leben erfüllt. Nach 1997 wurde die Mikwe im Untergeschoss des Gebäudes von Unrat befreit und begehbar gemacht. Auf der Frauenempore sind heute zahlreiche Ausstellungstafeln, die das frühere jüdische Leben und das Schicksal der Wenkheimer Juden dokumentieren.

Sehr beeindruckt

Die Besuchergruppe war besonders von der wieder begehbaren Mikwe im Untergeschoss beeindruckt, wo man so viel „Urzustand“ wie möglich erhalten hat, indem man von einer Restaurierung im üblichen Sinne Abstand nahm. Die nach dem Weggang von Dr. Volker Rödel auf der Empore eingerichtete Ausstellung mit vielen Tafeln zum jüdischen leben in Wenkheim und dem Schicksal der Wenkheimer Juden fand ebenfalls großes Interesse. Gespannt lauschte auch man dem Konzept „Synema“, „Synkope“ und „Synaloge“, das dem Programm des Vereins „die schul“ zugrunde liegt. Dabei werden Filme über jüdisches Leben und jüdische Geschichte gezeigt, Musikveranstaltungen mit jüdischem Hintergrund angeboten und Zeitzeugen eingeladen.

Zum Abschied überreichte der ehemalige Archivdirektor zwei interessante Bücher über Synagogen und jüdisches Leben in Baden-Württemberg an Vereinsmitglied Walter Schmidt, der als ehemaliger Ortsvorsteher von Wenkheim an der Führung teilnahm und auch bei der Restaurierung früher gute Dienste geleistet hat. rei