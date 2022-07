Entgelt für Bauplatz

Werbach. Immer wenn die Gemeinde Werbach Bauplätze zu verkaufen hatte, gab es bisher einen übermäßigen Andrang. Aktuell sinkt die Nachfrage enorm. „Um in Zukunft besser planen zu können, wollen wir ab sofort ein Reservierungsentgelt von 1000 Euro erheben“, erklärte Bauamtsleiter Oliver Schramm. Er wies darauf hin, dass die Summe mit dem Kaufpreis verrechnet wird, wenn es zum Grundstückserwerb kommt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleichzeitig hob die Gemeinde die Bauverpflichtung von drei auf fünf Jahre an. Man wolle damit der angespannten Situation in der Baubranche Rechnung tragen, so Schramm weiter. „Die Reservierungspauschale untermauert die Ernsthaftigkeit der Anfrage der Interessenten“, so Michale Zwingmann (Aktive Bürger). Diskussionen gab es um mögliche Konsequenzen, sollte die Bauverpflichtung, also die Fertigstellung innerhalb der fünf Jahre, nicht eingehalten werden.