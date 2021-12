Eichen und Douglasien bringen in Werbach das Geld

Werbach. Forstingenieurin Selina Utz erläuterte zum naturalen Vollzug im Forstwirtschaftsjahr 2020, es habe 2956 Festmeter Holzeinschlag gegeben bei einem jährlichen Soll laut Forsteinrichtung von 3110 Festmeter. Davon seien 105 Festmeter auf Kalamitätsholz entfallen. Hier sei die Tendenz sinkend auch auf Grund feuchterer Wetterbedingungen. Die Durchforstungsfläche betrage knapp 50 Hektar, hauptsächliche Baumarten seien Eiche und Douglasie.

Werbach habe insgesamt einen hohen Anteil an Eiche (32 Prozent) und Douglasie (15 Prozent), so Utz, das sei Gold wert. Andere Baumarten seien teilweise schwer oder nicht absetzbar oder erzielten schlechte Preise. Zur Pflanzung sagte die Fachfrau: „1290 Stück auf einem Hektar in Wenkheim und Werbach“. Bevorzugt werde der Anbau besonders klimastabiler Baumarten wie Libanon-Zeder, Roteiche oder Esskastanie. Kultursicherung sei auf rund drei Hektar vorgenommen sowie die Christbaumkultur nur für den Anbau von Weihnachtsbäumen für öffentliche Gebäude und Plätze der Gemeinde wiederhergestellt worden.

Der naturale Plan für das Forstwirtschaftsjahr 2022 sehe vor, so Utz, Durchforstungsrückstände bei der Kiefer sollen bereinigt werden, was wohl 1650 Festmeter erbringe. Die Preise für Kiefer scheinen aktuell stabil auf gutem Niveau zu bleiben.

Die Forstingenieurin sprach den hohen Anteil an vollmechanisierter Holzernte und die zurzeit noch unklare Waldarbeitersituation an, benannte 2950 Festmeter Holzeinschlag, davon 550 Festmeter Hauptnutzung vor allem in Gamburg und 2400 Festmeter Vornutzung, hierbei hauptsächlich Kiefer.

Gut vier Hektar Jungbestandspflege würden auch in Gamburg geleistet. Rund drei Hektar Kultursicherung, zirka 750 Pflanzen, sollen neu gesetzt werden. Dies seien vor allem Nachbesserungen in den bestehenden Kulturen. Große Flächen seien inzwischen wiederbewaldet.

Franz-Joseph Hummel vom Forstamt führte vorab aus, der Wald habe viele Aufgaben, erfülle solche im Zusammenhang mit der Klimaveränderung als Kohlenstoffspeicher, erfülle zudem eine Schutz- und Erholungsfunktion. Hummel sprach danach angesichts der Zahlen von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk.

Positive Zahlen

Für 2020 sei vorsichtig geplant worden, 46 Euro je Festmeter bei einem Einschlag von 2600 Festmeter. Schließlich sei man bei etwa 60 Euro je Festmeter gelandet und rund 2957 Festmeter, was zu Einnahmen von etwa 177 900 Euro führe.

Hummel bezifferte die Einnahmen aus der Jagdpacht auf 5780 Euro und nannte eine Förderung von 58 636 Euro vom Bund, ausgezahlt auf Grund extremer Schadereignisse in den Vorjahren. Er ging fundiert auch auf die Ausgaben ein und kam unterm Strich auf einen Überschuss von 83 778 Euro. Auch wenn 400 Festmeter mehr eingeschlagen worden seien, bewege man sich in der Nachhaltigkeit „in allen Bereichen“ und habe investiert.

Auf Michael Zwingmann Frage, ob diese Förderung einmalig sei, meinte Hummel, es sei nicht be-kannt, dass diese Förderung wiederholt würde. Ansonsten läge der Überschuss bei etwa 25 000 Euro. Albrecht Rudolf befand das Ergebnis gut und kommentierte: „Wir sind auf einem guten Weg“.

Laut Hummel bewege man sich im Einrichtungsjahrzehnt bis 2023 und dabei auf der absolut sicheren Seite. Für 2022 werde mit einem Einschlag von 2950 Festmetern geplant, der Holzmarkt sehe nicht schlecht aus. Die Einnahmen kämen in der Summe auf 161 800 Euro, die Ausgaben auf 148 800 Euro, was einen vorsichtig geplanten Überschuss von 13 000 Euro für 2022 ergäbe. Der Mann vom Forstamt ging auch kurz auf 2021 ein, dort werde wohl mit 25 000 Euro Überschuss abgeschlossen.

Bürgermeister Ottmar Dürr benannte die Ausführungen als erfreulich, er dankte für die Betreuung des kommunalen Waldes ebenso wie dafür, den Privatwaldbesitzern zur Seite zu stehen. Utz sei „hervorragend im Werbacher Wald angekommen“, Hummel habe immer ein offenes Ohr. Der Gemeinderat erkannte den Vollzug und das Ergebnis für das Forstwirtschaftsjahr 2020 ebenso einhellig an, wie er den Planzahlen für das Forstwirtschaftsjahr 2022 zustimmte.

Wasserversorgung

Zur geplanten Vergabe beim Neubau einer Druckminderstation mitsamt Zonenneuordnung im Ortsteil Werbach bei den Eigenmaßnahmen im Zuge des Zweckverbandes Wasserversorgung Mittlere Tauber sagte Bauamtsleiter Oliver Schramm, günstigster Bieter sei die Firma Bokmeier (Bad Mergentheim) mit einer Angebotssumme von 50 9514 Euro. Diese sei netto zu verstehen. Das Angebot sei knapp 50 000 Euro günstiger als die Kostenberechnung, die Maßnahme sei über die Eigenmaßnahmen Zweckverband im Haushalt bereitgestellt.

Auf Fragen aus dem Gremium äußerte Schramm, es würden drei Wasserschächte gebaut, der Druck in den Bereichen werde optimal, die Maßnahme umfasse zwei Bauten in der Friedhofstraße und einen in der „Hinteren Straße“. Auf eine Frage bezüglich eines Zuschusses antwortete Bernhard Bach (Allgemeine Verwaltung), dieser bewege sich bei vielleicht 70 Prozent, der Bescheid sei bereits da. Der Gemeinderat erteilte den Auftrag wie vorgetragen und einstimmig.

Ein Tagesordnungspunkt wurde der Umstände halber angefügt. Der Bürgermeister begründete damit, in den Haushaltsberatungen seien 25 000 Euro für die Beschaffung eines Pkw für den Bauhof vorgesehen. Kurzfristig sei ein solches Auto gefunden worden, ein „Opel Combo“ für brutto 22 440 Euro, und dieses müsse eben bezahlt werden. Die Fraktionsführer hätten zugesichert, diesen Vorgriff auf den Haushaltsplan mitzutragen. Das Gremium entschied sich einstimmig für den Kauf des Fahrzeugs.