Ehrenamtliche Mitarbeiter geehrt

Niklashausen. Beim Gottesdienst am vierten Advent in der Niklashäuser Kirche sprachen Prädikantin Margit Einzmann und die Evangelische Kirchengemeinde Dank aus an langjährige Mitarbeiter in der Kirchenarbeit. Durch Corona erfolgte das erstmals wieder seit 2019.

Gerda Künzig wurde für 45 Jahre ganz verschiedene Tätigkeiten geehrt, darunter Kindergottesdienst, Frauenkreis, Kirchengemeinderätin,Seniorenkreis, Kirchendienerin, Lesungen, Besuchsdienst, Taufkerzen.

Vielfältige Mithilfe

Judith Kaden wurde für 20 Jahre geehrt als Kirchengemeinderätin, Besuchsdienst und für Lesungen, Irmhild Englert ebenfalls für 20 Jahre verschiedener Aktivitäten wie Kindergottesdienst, Kirchengemeinderätin, Lesungen, Besuchsdienst und Seniorenbewirtung.

Brigitte Brümmer wurde für 15 Jahre Besuchsdienst und Seniorenbewirtung geehrt, Erika Meese ebenso für 15 Jahre Besuchsdienst, Jeanette Betzel für zehn Jahre Taufkerzen. Verena Seidenspinner und Manuela Engert wurden für je 15 Jahre Krabbelgruppe und Kindergottesdienst ausgezeichnet. Sie konnten nicht anwesend sein, da sie zeitgleich mit den Kindern des Kindergottesdienstes für das Krippenspiel am Heiligen Abend probten. Schließlich wurde Wolfgang Brümmer für 15 Jahre diverse Arbeiten rund um die Kirche geehrt. Zugleich dankte Prädikantin Margit Einzmann auch den langjährigen Organisten in Niklashausen und Höhefeld, Martina Deufel und Achim Hörner, für die Kirchenmusik. madü