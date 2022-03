Eckhard Ries und Bernhard Weigand reichten Staffelstab weiter

Werbach. Auf mehr als 60 Jahre Vereinsarbeit können Eckhard Ries, Vorsitzender der Tennisabteilung Werbach, und Bernhard Weigand, Kassier, gemeinsam zurückblicken. Sie reichten den Staffelstab nun an ein neues Vorstandschaftsteam weiter.

Im Rahmen seiner letzten Hauptversammlung als Vorsitzender begrüßte Ries Mitglieder sowie Ehrengäste. Trotz widriger Umstände durch die Pandemie war reges Interesse an der Versammlung spürbar, die im vergangenen Jahr ausfallen musste. Diesmal konnte sie unter Einhaltung der 2G-Regel stattfinden.

Schriftführer Thilo Behringer-Stephan berichtete über die Jahreshauptversammlung 2020. Zum damaligen Zeitpunkt hatte sich niemand nur annähernd vorstellen können, welche Herausforderungen den Verein in der dann folgenden Pandemie erwarten sollten.

Vorsitzender Ries berichtete über die Vorstandschaftsarbeit und sportlichen Aktivitäten des Vereins im Jahr 2021. Mit sehr viel Engagement und Flexibilität durch das ganze Team konnte der Spielbetrieb trotz sich ständig ändernder Corona-Verordnungen ermöglicht werden.

Herausragend war der Start der Kooperation mit der wieder neu angesiedelten „verlässlichen Ganztagsgrundschule“ in Werbach. Schülern von der 1. bis 4. Klasse werden am Nachmittag die Begeisterung am Tennissport und die ersten Schritte der Spieltechnik vermittelt. Mitglieder der Tennisabteilung leiten dieses Projekt ehrenamtlich. Eigens dafür wurden in Eigenleistung Übungsgeräte für die Kinder konstruiert. Tennisschläger und sonstige Trainingsmaterialien werden kostenlos vom Verein bereitgestellt.

Nachwuchsarbeit von Bedeutung

Nachwuchsarbeit hat große Bedeutung für den Verein, so wurden erstmalig zwei Jugendliche zu Sportassistenten ausgebildet. Auch die Investitionen konnten sich sehen lassen: Neue Spielstandsanzeigen, moderne Bewässerungssteuerung – und in diesem Jahr wird die neue Flutlichtanlage in Betrieb genommen.

Auch die wirtschaftliche Situation des TC Werbach ist sehr positiv, nicht zuletzt dank der hervorragenden Kassenführung von Kassier Bernhard Weigand. Die Mitgliederzahl blieb ebenfalls stabil. Erfreulicherweise konnten das Training und die Mannschaftswettkämpfe planmäßig stattfinden. Sportwart Jochen Duda und Jugendwart Julius Faulhaber stellten die Erfolge der Jugendmannschaften heraus.

So erzielten die U 18-Junioren (Spielgemeinschaft Werbach/Dittwar) den ersten Platz. Insgesamt stellte Werbach zwei Jugendmannschaften gemeinsam mit Dittwar und zwei Herrenmannschaften in 2021.

Die einstimmig erteilte Entlastung führte Ortschaftsratsmitglied Christian Freisleben durch. Anschließend erfolgten die Neuwahlen. Der Vorsitz setzt sich aus einem Dreier-Team zusammen: Thilo Behringer-Stephan, Tobias Seidenspinner und Jochen Duda. Neu im Vorstandsteam sind Kassiererin Melina Ries und Schriftführerin Susanne Adolf.

Abschließend wurden Mitglieder für zehn- und 40-jährige Vereinstreue geehrt. Mit vielen Emotionen und großer Dankbarkeit verabschiedete der TC Werbach seine verdienten Vorstandsmitglieder.