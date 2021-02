Gamburg. Zwei Trickdiebe haben am Donnerstag zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr einen Trickdiebstahl in der Thomas-Buscher-Straße in Gamburg begangen.

Zunächst kam ein circa 80-Jähriger an die Türe einer 89-Jährigen und gab sich als alter Bekannter des verstorbenen Ehemannes aus. Anschließend verwickelte der Mann die Hauseigentümerin in ein Gespräch, in dessen Verlauf plötzlich eine weitere Täterin hinzukam, die sich als Schwester des Täters ausgab. Im Verlauf des Gesprächs ging die weibliche Täterin auf die Toilette. Als sie nach ungewöhnlich langer Toilettenzeit wieder ins Wohnzimmer zurückkehrte, beendeten die beiden Täter das Gespräch und verließen das Haus.

Die 89-Jährige bemerkte unmittelbar danach, dass eine hohe, dreistellige Summe Bargeld fehlte, die vermutlich während dem angeblichen Toilettengang gestohlen wurde.

Der männliche Täter wird als circa 80 Jahre alt, 1,70 Meter groß mit Glatze beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen Hut sowie eine dunkle Stoffhose und eine Stoffjacke.

Die weibliche Täterin wird auf circa 85 Jahre geschätzt, war ebenfalls 1,70 Meter groß und hatte kurze, braune Haare. Sie trug ein zerzaustes Stirnband, einen Strickrock und eine helle Jacke.