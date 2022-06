Duo Adalfina zu Gast

Wenkheim. Der Verein die schul. veranstaltet Am Sonntag, 3. Juli, in der Gedenkstätte Synagoge Wenkheim ein Konzert mit dem aus Mainz stammenden Duo „Adafina“.

Adafina, das ist der traditionelle Shabbateintopf der spanischsprechenden Juden, der zur Inspiration des Duos wurde. Und so wie aus einem guten Eintopf vielerlei Einflüsse herauszuschmecken sind, so gibt auch an diesem Abend die bunte Mischung die pikanten Geschmack: Zutaten für diesen schmackhaften musikalischen Eintopf sind die unkonventionelle Besetzung Akkordeon, Flöten, Hackbrett, Marimbaphon, Vibraphon und Percussion. Gewürzt wird mit der ungewöhnlichen Kombination von Klezmer, Tango, afroamerikanischer Musik und barocker Klangwelt. Voilá – wohl bekomm´s!

Das Duo Adalfina gastiert am Sonntag, 3. Juli, um 19.30 Uhr in der Wenkheimer Synagoge. © Anwender

Nach zweimaliger Corona-bedingter Verschiebung kann das Konzert heuer endlich stattfinden und die angestaute Spielfreude darf sich fröhlich Bahn brechen. In der gewohnt guten Akustik und der intimen Atmosphäre des ehemaligen Betsaals dürfen sich die Besucher also auf einen musikalischen Genuss freuen

Adafina, das sind Almut Schwab, die in Mainz, Essen und New York studiert und weltweite Konzerte gegeben hat und die heute als Dozentin an der Musikhochschule Mainz ihr Können in Akkordeon und Klezmer an den Nachwuchs weitergibt, sowie ihr musikalischer Partner Jan Köhler, der noch studiert, zunächst in Mainz und nun in Lübeck, der aber bereits von der Kritik als „kongenialer Begleiter mit beeindruckendem Einfühlungsvermögen und stürmischem Temperament“ gefeiert wird.