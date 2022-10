Die Buscher-Brüder näher gebracht

Gamburg. Im Rahmen des zweigeteilten Museumsfestes in Gamburg referierte Professor Michael Maaß am Samstag zum Thema „Kaiser und Heilige“ über das Wirken und die Werke der Gebrüder Clemens und Thomas Buscher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Roland Johannes begrüßte mehr als ein Dutzend interessierter Zuhörer. In den vergangenen Jahren habe sich im Museum etwas verändert, man könne zwei Neuerwerbungen präsentieren.

Gamburg die Heimat

Maaß rief ins Gedächtnis, 2013 sei das Buscher-Museum eingeweiht worden. Gamburg sei die Heimat der Steinmetzen- und Bildhauerfamilie Buscher, aus der die beiden Künstler Clemens und Thomas Buscher weit über ihre Heimat hinaus zu großem Ansehen gelangt seien. Das Brüder-paar verkörperte die Gegensätze seiner Epoche. Der Vortrag war reichlich mit trefflichem Bildmaterial unterlegt.

Mehr zum Thema Kunst-Auszeichnung Filmemacher Isaac Julien bekommt Goslarer Kaiserring Mehr erfahren Pinakothek in München Streit um NS-Kunst: Baselitz fordert Abhängung Mehr erfahren

Clemens Buscher (1855 bis 1916), so der Redner, habe Kaiserdenkmäler und Denkmäler für Industriekapitäne gestaltet, zeige eine im Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg verbreitete Selbstgewissheit. Seine Kunst habe auf den Umsturz der Verhältnisse nicht mehr antworten können. Der jüngere Bruder Thomas (1860 bis 1937) habe Heiligenfiguren und Kriegerdenkmäler in spätgotischen oder barocken Formen geschaffen. So habe er mit der sogenannten Kriegsmadonna in Hallstadt von 1916 eine trauerschwere Spannung zwischen Kriegs- und Glaubenswelt angesprochen.

Förderungen erhalten

Maaß stellte heraus, um diese beiden Gamburger Künstler zu würdigen, hätten die Gamburger 2013 das Buscher-Museum mit der Trägerschaft der Gemeinde Werbach eingerichtet. Zu den finanziellen und ehrenamtlichen Eigenleistungen seien Förderungen aus Brüssel und Stuttgart im Rahmen des „Leader“-Programms gekommen. Der Vortragende ging bildlich und erklärend auf die Anfangszeit des Museums ein, zudem auf das vorherige Museumsfest 2018.

Zwei Neuheiten

Nun freue man sich, zwei Neuigkeiten vorzustellen zu können. Im Thomas-Buscher-Raum stünden jetzt auch zwei farbig gefasste Holzschnitz-Figurengruppen, welche dessen Kunst ganz nahe brächten. Es handle sich um ein Andachtsbild mit der Heiligen Familie sowie um eine Pietà, die trauernde Maria mit dem vom Kreuz abgenommenen Christus auf dem Schoß.

Der Professor führte aus, im Werk von Clemens Buscher habe das Thema „Kaiser“ neben Grabdenkmälern, Genrefiguren und Porträts eine besondere Rolle gespielt. Im Museum stehe eine etwa drittellebensgroße Büste von Kaiser Wilhelm I. Dazu biete das Programm der Videostation eine reiche Dokumentation zu drei großen Denkmälern dieses Kaisers, die Clemens Buscher gestaltet habe.

Diese zeigten den Kaiser zu Pferd in Mühlheim an der Ruhr, den Kaiser als Standfigur in Bochum und den Kaiser zu Pferd über einem mächtigen, figurenreichen Sockel auf dem Opernplatz in Frankfurt. Der Fachmann ging kenntnisreich auf verschiedene hervorstechende Merkmale der Gipsform eines der beiden in der Gamburger Burgkapelle erhaltenen Sockelreliefs ein. Danach wechselte er vom Thema „Kaiser“ zum Thema „Heilige“.

Wenige Ausnahmen

Darauf sei mit wenigen Ausnahmen das Lebenswerk des jüngeren Bruders Thomas gerichtet. Dieses umfasse biblische Themen und Heiligengestalten, diene katholischer Frömmigkeit in den Künsten der Vorreformation und der Gegenreformation. Stilistisch bedeutete dies eine Hinwendung zu Gotik und Barock. Die Wertschätzung solcher historistischen Kunst sei im 20. Jahrhundert sehr zurückgegangen, so Maaß, man habe bei Renovierungen und Neuausstattungen keinen Wert darauf gelegt, solche Werke zu pflegen und zu erhalten. So sei manches in private Hände und von dort auf den Kunstmarkt gekommen.

Zwei Originalwerke

Das Gamburger Museum präsentiere als Neuerwerbungen zwei Originalwerke von Thomas Buscher. Es handle sich zum einen um eine etwa halblebensgroße Pietà, signiert und 1914 datiert, geschaffen zur Ausstattung der Klinikkapelle in Wertingen (Kreis Dillingen). Das Werk mache dank seiner sogenannten Majolikafassung und mit dem vergoldeten Detail der Dornenkrone einen kostbaren Eindruck. Mit seiner Pietà scheine Thomas Buscher ein Vorbild, die Pietà des großen barocken Bildhauers Ignaz Günther in Weyarn, variiert zu haben. Der Vortragende griff hier zudem kunsthistorische Informationen auf, welche eine Einordnung des benannten Werkes möglich machten.

Maaß referierte auch zur anderen Erwerbung, eine etwa drittellebensgroße Gruppe mit der Darstellung der Heiligen Familie. Maria sitze auf einem einfachen Block und sei ganz zärtlich ihrem kleinen Söhnchen Jesus zugewandt. Dieser stehe wie ein Putto ohne Windeln auf Marias linkem Oberschenkel und strecke seine Ärmchen zu ihr aus.

Die üppig-bauschigen Gewänder entsprechen mit ihren Farben Blau, Rot und Weiß einer konventionellen religiösen Farbsymbolik. Die Erscheinung Josephs bildet dazu einen entschiedenen Kontrast, Joppe, Mantel und Gamaschen haben die gedeckten Farben von Arbeitskleidung.

Museum als Bezugspunkt

Der Professor beschloss seinen Vortrag mit dem Gedanken, das Gamburger Museum sei in Deutschland Bezugspunkt für die Buscherbrüder. Es gingen Anfragen und Anregungen zu mehreren Themen und Projekten ein.

Der Vortrag erhielt gebührenden Applaus, danach traf man sich zu einem kleinen Umtrunk mit reichlich Gesprächen.