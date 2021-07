Werbach. Der Segnungsgottesdienst für Fahrzeughalter an der Liebfrauenbrunnkapelle nahe Werbach am Samstagvormittag fand genau am Gedenktag des Heiligen Christophorus statt, dem Patron der Autofahrer. Durch die Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie kam allerdings heuer lediglich eine überschaubare Zahl an Menschen.

Der Segnungsgottesdienst wird seit mehr als 25 Jahren jeweils rund um den 24. Juli terminiert, den Christophorus-Gedenktag. In normalen Jahren treffen sich die Fahrzeughalter mit ihren Fahrzeugen nach dem Wallfahrtsamt in der Liebfrauenbrunnkapelle vor dieser. Das war in diesem Jahr ohne ein solches Amt eben nicht so.

Gedanke an die Tradition

Geblieben indes ist der Gedanke an die Tradition dieses kleinen Gottesdienstes sowie die Motivation zur Teilnahme. Eine junge Frau erläutert, sie sei viel mit dem Auto unterwegs, „der Segen ist für eine sichere Fahrt“.

Zu Beginn sang man gemeinsam das „Autofahrerlied“ nach der Melodie zu „Lobe den Herren, den mächtigen König“. Pfarrer Hermann Konrad sagte, Verkehrsmittel helfen den Menschen, das Leben zu gestalten, Völker und Kulturen näher zu bringen, helfen auch in der Not. Der Mensch könne mit ihnen in einer veränderten Welt den Schöpfungsauftrag erfüllen.

Der heilige Christophorus, so der Pfarrer, der der Legende nach ein Kind über den Fluss getragen habe, werde Christus-Träger genannt. Dieser liebe die Kleinen und die Geringen, „wir alle gehören zu den Kleinen“, der Mensch stoße auch in der Weite des Straßenverkehrs an seine Grenzen. Die Segnung wolle mahnen, „bleib demütig und bescheiden, nimm Rücksicht“, das komme allen zuteil. Die Segnung gelte jenem, dem das Fahrzeug gehöre und der dieses nutze, die Segnung gelte dem Menschen, seinem Wert und seiner Würde.

Rücksichtsvoll fahren

Im Anschluss konnten die Menschen eine SOS-Plakette erwerben. Man verpflichtet sich damit zu rücksichtsvollem Fahren. hpw