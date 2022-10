Chronik Brunntals als Geschenk für die Bürger und -innen

Brunntal. Die Einwohner Brunntals feierten im kleinen Rahmen im Gemeindehaus die erste urkundliche Erwähnung ihres Dorfes vor 800 Jahren. Zahlreiche historische Geräte und Instrumente säumten den Vorplatz, im Feuerwehrgerätehaus war eine kleine Fotoausstellung zu sehen, diebei den Bürgerinnen und Bürgergroßen Anklang fand.

Ortsvorsteher Ulrich Dluzak hieß die zahlreich erschienen Einwohner mit ihren Familien willkommen. Bürgermeister Ottmar Dürr hielt die Festrede . Er verwies auf die Heimatverbundenheit, die in einem kleinen Dorf besonders ausgeprägt erscheint. Er erwähnte die zahlreichen Maßnahmen unter anderem die Dorfentwicklung, die Brunntal zu einem der schönsten Dörfer des Main-Tauber-Kreises gemacht habe. Er hob besonders die früheren Bürgermeister und Ortsvorsteher Herrmann Schäfer, Emil Bartholme, Renate Mark und Manfred Rüttling hervor. Für die die weitere Zukunft des Ortsteils wünschte er den Verantwortlichen Geschick und der Bevölkerung alles Gute.

Ortsvorsteher Ulrich Dluzak stellte kurz die in Eigenregie erstellte Dorfchronik vor, die an alle Haushalte verteilt wird. Desweiteren könne eine zum Jubiläum hergestellte Kaffeetasse mit Brunntaler Motiven erworben werden.

Beim anschließenden Weißwurstessen und in der am Nachmittag folgenden Kaffeerunde hatten die Einwohner Gelegenheit weitere „Geschichten“ aus früheren Zeiten auszutauschen, was sie rege und auch gerne taten. rei