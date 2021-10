Campus ist Beispielprojekt für ländlichen Raum

Die Ganztagsschule in Werbach mit Mensa und Kreativwerkstatt wurde am Freitag offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Dabei freuten sich die Kinder ebenso wie die Erwachsenen, die an diesem großen Projekt mitgewirkt haben und es auch weiterhin tun.

Werbach. „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung – keine Bildung“, zitierte Bürgermeister Ottmar Dürr John F. Kennedy. Der Bildungsscampus Werbach sei zusam-men mit dem Kinderhaus St. Martin einer von 20 Modellstandorten im Land Baden-Württemberg, die als Kinderbildungszentrum ausgewählt worden seien. Diese Entscheidung erfülle ihn mit Freude und auch Stolz, sei sie eine Anerkennung der zukunftsorientierten Arbeit als kinder- und familienfreundliche Kommune.

Erwartungen gerecht werden

Kindern viel Bildung zu vermitteln, so der Bürgermeister, sie bestmöglich zu fördern und gut auf ihr künftiges Leben vorzubereiten, sei die vornehmste Aufgabe der Verantwortlichen. Die Gemeinde Werbach fühle sich einer Bildungspolitik verpflichtet, die hohe pädagogische Anforderungen sowie die Ansprüche der Gesellschaft erfülle und den Erwartungen der Eltern gerecht werde.

Die Schule solle in ihren wichtigen Funktionen als Wissensvermittler und Miterzieher gestärkt werden, sagte Ottmar Dürr. Außerdem gelte es mit dem Ganztagsabgebot, Eltern zu unterstützen und zu entlasten. Um all diesen Zielen nachzukommen, biete sich das Modell der Ganztagsgrundschule geradezu an. Auch hier sei die Gemeinde Werbach anderen einen Schritt voraus, meinte der Bürgermeister. In Richtung politischer Verantwortungsträger appellierte er, die Kommunen nicht allein zu lassen.

Die Welzbach-Grundschule habe für das neue Nachmittagsprogramm viel vorbereitet und kompetente, qualifizierte Partnerinnen und Partner verpflichtet. Die Ganztagsgrundschule leiste mit ihrem breiten und auf die Lernenden zugeschnittenen Angebot einen wichtigen Beitrag zu Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, die dem Anspruch nach einer demokratisch durchlässigen Gesellschaft gerecht werden.

Sechs Millionen Euro investiert

Rund sechs Millionen Euro seinen in das Projekt investiert worden. Die Gemeinde Werbach habe gleichzeitig auf ein Fördervolumen von rund zwei Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln zurückgreifen können. Abschließend sagte der Bürgermeister, Bildung habe in Werbach als kinder- und familienfreundliche Gemeinde Priorität, weil Bildung die wichtigste Ressource sei. Mit der Umstellung auf die Ganztagsschule habe die Welzbach-Grundschule ihren Ruf als innovative, auf Zukunft ausgerichtete Schule erneut unter Beweis gestellt. Allen Lehrenden und Lernenden wünschte er er einen guten Start. Es folgte ein musikalisches Intermezzo durch die Bläser der dritten und der vierten Klasse unter der Leitung von Michael Geiger.

Ulrike Münkel, Rektorin der Welzbach-Grundschule, sah den Tag als freudigen Anlass für die gesamte Schulgemeinschaft. Mit der vom Gemeinderat getroffenen Entscheidung, das Gebäude zu sanieren und ganztagsfähig auszubauen, hätten die Entscheidungsträger einen wesentlichen Beitrag für das neue Angebot geleistet. Ganztag bedeute für die Eltern eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Schüler eine veränderte Lernkultur.

Ein pädagogisches Konzept sei entwickelt und dann umgesetzt, der Umzug in den Ferien geleistet worden, so Münkel. 73 Schüler von insgesamt 98 nähmen am Ganztagsangebot teil. Ob sich die Kinder wohlfühlten, könnten diese nur selbst beantworten.

Die Rektorin sah die schulisch Verantwortlichen in die Lage versetzt, begonnene Entwicklungsprozesse weiter zu entwickeln. Dabei helfen moderne Räumlichkeiten, funktionale Zimmer und Bereiche für vielfältige Bedürfnisse. Sie freue sich über die wegweisende Entscheidung des Schulträgers, sagte die Rektorin, und fügte Dankesworte an.

Hohe Aufenthaltsqualität

Architekt Helmut Schattmann erinnerte an das Jahr 2012, als er zusammen mit Werbachs Bürger-meister auf dem Gesamtgelände gewesen sei, auf dem damals lediglich ein altes Schulgebäude und die Tauberhalle standen. Er habe das Gelände damals wie aus dem Gestaltungshandbuch gesehen, sofern man eine gesamtheitliche Lösung mit guten Ideen, Aufenthaltsqualitäten und familiengerechten Angeboten für eine Gesamtgemeinde im Blick haben möchte. Werbachs Bürgermeister Dürr habe kommentiert: „Ggenau das wollen wir“.

Neun Jahre später, so Schattmann, sei hier eine wunderschöne Schule, der mit großer Aufmerksam-keit und viel Lob versehene „Campus Werbach“ entstanden. Es sei nicht verwunderlich, dass das Regierungspräsidium auf die Gesamtplanung aufmerksam geworden sei und man bereits von einem Beispielpro-jekt des ländlichen Raums spreche.

Die Verantwortlichen hätten sich an das Wort gehalten, das besagt: „Überschaue ganz das große Ganze, kannst du nicht, so senke deinen Blick“. Dies sei Garant für erfolgreiche Planungen gewesen, die zeitgemäß und zugleich zeitlos sein könnten.

Bei dem Projekt sei deutlich geworden, dass die Gemeinde Werbach für Details, für das planbare Wohlbefinden der Kinder, für Sicherheit und Nachhaltigkeit Verständnis aufbringe, unterstrich Schattmann. Er dankte für die vertrauensvolle und zielorientierte Zusammenarbeit mit Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeitern und Schulleitung. Der Architekt verwies auf die neue Gedenktafel zum Umbau und übergab den nun Verantwortlichen für die Ganztagsschule den obligatorischen überdimensionalen Schlüssel.

Der katholische Pfarrer Hermann Konrad und der evangelische Pfarrer Oliver Habiger übernahmen die kirchliche Segnung. Dieses Haus sei für die Kinder gebaut. Sie sollten nicht nur immer größer, sondern auch immer schlauer und immer tüchtiger werden. Es reiche nicht, so war zu hören, groß und stark und gescheit zu sein, man müsse auch tun, was gut und richtig ist und mit den anderen auskommen.

Segenswünsche

Man müsse ein Herz haben zum Helfen und zum Verzeihen. Dass ein Haus mehr sei als die Summe der Steine sei ein gutes Bild für das Zusammenleben in dieser Schule. „Schule seid ihr, die ihr hier seid“, hieß es in Richtung der Anwesenden, an denen es liege, wie miteinander umgegangen und wie die Schule mit Leben gefüllt werde. Nach den Segenswünschen erteilten die beiden Pfarrer den Schlusssegen.