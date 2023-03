Bürgermeisterwahl in Werbach: Thomas König bewirbt sich

Werbach. Werbachs amtierender Bürgermeister tritt nach drei Amtsperioden am 1. Juli seinen Ruhestand an. Bis 28. März können sich Kandidaten um das Amt bewerben. Mit Thomas König hat nun ein weiterer Anwärter seine Unterlagen im Werbacher Rathaus abgegeben.

Thomas König ist 54 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder im Alter von 13 und 16 Jahren. Seine Frau stammt aus Werbachhausen. Die Familie wohnt seit vielen Jahren im Lauda-Königshofener Ortsteil Marbach.

König absolvierte eine Ausbildung am Arbeitsamt in Tauberbischofsheim. Sein Studium an der Fachhochschule in Mannheim schloss er als Diplomverwaltungswirt ab. Seit 2013 ist König bei der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden tätig. Als Geschäftsführer ist er für die katholischen Kindertageseinrichtungen in Tauberbischofsheim und Külsheim zuständig.

In Marbach war Thomas König vor einigen Jahren im Ortschaftsrat aktiv und leistet in verschiedenen Vereinen ehrenamtliche Arbeit. So ist er unter anderem Vorsitzender des Turn- und Schützenvereins Marbach.

Ende 2019 trat er zur Bürgermeisterwahl in Großrinderfeld an und unterlag dem Amtsinhaber im zweiten Wahlgang.

Seine Bewerbung in Werbach hänge mit seiner Tätigkeit eng zusammen. Es bereite ihm großen Spaß, für die Menschen in der Region zu sorgen, für sie wichtige Rahmenbedingungen zu schaffen. Dafür bringe er die nötige Kompetenz und große Erfahrung mit, teilte Thomas König mit. hei