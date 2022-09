Werbach. Ottmar Dürr ist seit 40 Jahren in der Kommunalpolitik tätig, seit 23 Jahren Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Werbach und dienstältestes Gemeindeoberhaupt im Main-Tauber-Kreis. Zur Bürgermeisterwahl im April 2023 wird er nicht mehr antreten. Das verkündete Dürr am Dienstagabend in einer offiziellen Erklärung während der Sitzung des Gemeinderats.

