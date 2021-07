Brunnen werden reaktiviert

Neubrunn. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neubrunn ging es um ein Teilstück der Keilsgasse in Neubrunn sowie um Bereiche des Blumenweges in Böttigheim, die nicht mehr die Funktion einer öffentlichen Straße erfüllen. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, diese Flächen der Öffentlichkeit zu entziehen und das Entwidmungsverfahren einzuleiten.

Die bayerische Gigabitrichtlinie ermöglicht eine flächendeckende Förderung von gigabitfähigen Anschlüssen. Von der Förderung profitieren private und gewerbliche Nutzer. Der Freistaat fördert künftig nur noch Glasfaseranschlüsse bis in die Gebäude. In die Förderung können Privatadressen aufgenommen werden, die über weniger als 100 Mbit/s im Downloads verfügen und gewerbliche Adressen mit weniger als 200 Mbit/s symmetrisch.

Der Gemeinderat beschloss, an der bayerischen Gigabitrichtlinie teilzunehmen und legt entsprechend des vorliegenden Planes das Ausbaugebiet für das bevorstehende Vergabeverfahren fest. In diesem Ausbaugebiet befinden sich 617 Adressen.

Der Marktgemeinderat beschloss, die Satzung über Aufwendungs- und Kostensatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren an die Mustersatzung anzupassen und neu zu erlassen.

In Neubrunn und Böttigheim sollen jeweils die Brunnen im alten Wasserhaus reaktiviert werden. Es sind hierzu noch mehrstündige Kurzpumpversuche mit Messung des Wiederanstiegs nötig. Sobald diese Daten vorliegen, kann die Endausfertigung des Antrages auf wasserrechtliche Erlaubnis gestellt werden. Das Wasser der Brunnen kann dann zur landwirtschaftlichen Bewässerung und Viehtränkung sowie zur Bewässerung von privaten Gärten verwendet werden.

2019 und 2020 wurden Teilbereiche der Kanalisation von Neubrunn befahren. Derzeit wird die Befahrung für Böttigheim für 2021 ausgeschrieben. Um das Kanalkataster zu vervollständigen und alle Befahrungen zeitnah beisammen zu haben, sollen nunmehr die Restbereiche für Neubrunn 2022 nachgezogen werden. Der Gemeinderat beschloss, das Büro BRS mit der entsprechenden Kostenschätzung zu beauftragen.

Der Austausch der 920 Wasserzähler in Neubrunn und Böttigheim wird durch einen externen Dienstleister erfolgen. Die Verwaltung hat diese Dienstleistung ausgeschrieben und acht Firmen um ein Angebot gebeten. Der Auftrag geht an die Firma Maddalena aus Remscheid.

Für die Innenentwicklungsstrategie des Landkreises Würzburg wurden zwei Förderprogramme aufgelegt. Diese heißen „Förderung der Aktivierung von Leerständen und Baulücken“ und „Förderung von Abriss- und Entsorgungsmaßnahmen“. Beide sind an Voraussetzungen gebunden. Nähere Informationen stehen auf der Homepage des Landratsamtes. Der Gemeinderat entschied, für diese Innenentwicklungsförderung die Gebietsbereichsabgrenzung über den jeweiligen Gesamtort vorzunehmen.

Die Verwaltung überlegte im Rahmen der Thematik Innenentwicklung vor Außenentwicklung und der Nachverdichtung des Ortsbereiches, eventuell recht große Grundstücke durch Änderung der Bebauungspläne teilen zu lassen, um so den Grundstückseigentümern die Möglichkeit zu geben, etwa für die Kinder Grundstücksfläche für ein weiters Wohngebäude zu schaffen. Der Gemeinderat beschloss, die Möglichkeit im Auge zu behalten, wird die Problematik aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht angehen.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass für die Gehwegsanierung im Bereich Unteraltertheimer Straße/ Kreisstraße WÜ 17 in Neubrunn ein Nachtrag über gut 4800 Euro eingegangen sei.

Mehrkosten entstanden durch zusätzliche Leistensteine, das Verlegen von Läufersteinen entlang der Mauern und vier Schachtabdeckungen.

Und er teilte mit, die Frankenlandhalle werde nun langsam fertig. Es stellte sich jetzt heraus, dass die Theke mit der Zapfanlage und Kühlung defekt ist und raus müsse. Nachdem die Sanierung rund 300 000 Euro günstiger komme als die Kostenrechnung, hat der Gemeinderat beschlossen, die Kosten von 7650 Euro für die Theke zu übernehmen.

Die Kühlschränke und die Thekenverkleidung übernehmen die Böttigheimer Vereine. ank