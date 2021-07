Beim Projekt im Kostenrahmen geblieben

Werbach. Vor der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Werbach stand eine umfangreiche Besichtigung der künftigen Ganztagesgrundschule in Werbach an. Mitglieder Gemeinderates, Ortsvorsteherin Birgit Hörner sowie Mitarbeiter der Verwaltung schauten sich eine Stunde lang ausgiebig um und erlangten dabei tiefgehende Einsichten.

Bürgermeister Ottmar Dürr sagte eingangs, nun bestehe die Möglichkeit, das mit Abstand größte Projekt der Gemeinde zu besichtigen. Es werde weiter mit Hochdruck daran gearbeitet, Corona bedingt habe es kleine Engpässe gegeben. Nach den Sommerferien zu Schulbeginn jedoch stehe die Ampel auf „Grün“. Dürr freute sich, dass man bei diesem Projekt im Kostenrahmen geblieben sei.

Der Bürgermeister formulierte bezüglich des ganzen Bildungscampus von einer Investition in die Zukunft der Kinder und fasste so zusammen: „Wir können stolz sein.“ Er sprach großen Dank aus hinsichtlich der Weitsicht des Gemeinderates, mehr als zehn Millionen Euro zu investieren. Dies sei für die Kommune Werbach eine Größenordnung, die eine große Herausforderung darstelle. Dürr betonte, bei den vielen Gesprächen von Fraktionsvorsitzenden, Ortsvorsteherin, Verwaltung hätten sich alle Zeit genommen, optimale Lösungen zu finden. Er stellte zudem das harmonische Miteinander zwischen Gemeinderat und Verwaltung heraus.

Die Gruppe machte sich danach auf zu einer Tour „rund ums Karree“, beginnend in der Bibliothek und dem Betreuungsraum. Bernhard Bach, von Verwaltungsseite her koordinierende Stelle bei dem Großprojekt, erläuterte, die Räumlichkeiten seien so aufgeteilt, dass zweizügig gefahren werden könne. Alle Klassenzimmer seien gleich ausgestattet, auch hinsichtlich Bildschirmen und digitaler Medien, Tafeln würden weiterhin genutzt. Die Räume seien allesamt mit WLAN ausgestattet, es gebe ein separates Netz. Alles sei mit den Lehrkräften abgesprochen. Was an Mobiliar von der noch bestehenden Welzbach-Grundschule Wenkheim gut sei, werde wiederverwendet.

Die Gruppe richtete ihr Augenmerk auf das große Ganze ebenso wie auf Details wie das Behinderten-WC oder einen zentralen Bildschirm, der Informationen liefern werde, welche die ganze Schule betreffen. Man schaute in den Raum für Schulsozialarbeit genauso interessiert wie in einen solchen, der Werkbänke aufnehmen wird. Wenn mal alles stehe, so war zu hören, würden weitere Anpassungen vorgenommen.

Werbachs Ortsvorsteherin sagte, die Klassenzimmer und deren Ausstattung seien auf die Größe der Kinder eingestellt, besonders natürlich die Stühle. Man inspizierte zusammen den obersten Stock, der ausschließlich für die Lehrer gedacht ist. Jene und die Verwaltung, so wurde mehrfach unterstrichen, hätten stets Kompromisse gefunden. Herausgestellt wurde, dass alle Räumlichkeiten sehr gut belüftbar seien.

Nach dem Gang durch die einzelnen Stockwerke ging es weiter zum Laubengang, welcher hin zur Mensa und zum Mehrgenerationenhaus führt. Michael Zwingmann, der sich als stellvertretender Bürgermeister und mit dem beruflichen Hintergrund als Bauleiter eingebracht hat, setzte die Erläuterungen für den Außenbereich fort. So finde sich das Farbenspiel im Einklang, Möglichkeiten für sportliche Betätigung würden geschaffen, das Piratenschiff „Welzmeralda“ habe den Weg von Wenkheim nach Werbach gefunden.

Zwingmann und Dürr unterstrichen, der Bauhof habe die Arbeiten rund um die Ganztagesgrundschule stark unterstützt. Bach meinte, man werde im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres schauen, wie alles laufe und wachse. Denn alles könne nicht auf einmal gemacht werden. Der Rundgang fand seinen Abschluss im Atrium. Auch hier wurde angesprochen, wie dieses effektiv genutzt werden könne. hpw

